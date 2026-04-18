De forma inesperada, Pakistán se ha convertido en mediador de los acuerdos entre Estados Unidos e Irán, cosa que ha agradecido Donald Trump.

En propias palabra de Donald Trump, las autoridades de Pakistán han sido “fantásticas” durante el proceso de los acuerdos entre Estados Unidos e Irán.

Donald Trump agradece a Pakistán por mediar en los acuerdos de Irán

A través de un mensaje durante una conferencia prensa, Donald Trump, mencionó que quería agradecer al país de Pakistán, en relación a su intervención en el asunto de Irán.

PRESIDENT TRUMP: "I wanna thank the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great, great Field Marshal. He's a great Field Marshal. Two fantastic people for helping. They really are terrific people. pic.twitter.com/xGCa7esqkg — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 18, 2026

Donald Trump destacó al “gran primer ministro de Pakistán”, así como al “gran, gran Mariscal de Campo”, quienes han sido fantásticas personas en ayudar.

Obviamente refiriéndose a la mediación que ha hecho Pakistán en los acuerdos entre Estados Unidos e Irán en los últimos días.

Básicamente ha servido como un territorio neutral, donde representantes de las dos naciones han expuesto sus puntos para resolver el conflicto armado que estalló a inicios de año.

Si bien los avances al momento han sido limitados, la intervención de Pakistán ha servido para posicionar al país dentro de la región, además de ser (por lo pronto) un actor clave para occidente.

¿Cuál ha sido el papel de Pakistán en los acuerdos entre Estados Unidos e Irán?

Pakistán sorprendió al mundo al ofrecerse como mediador entre Estados Unidos e Irán, lo cual es lo que destaca Donald Trump en su mensaje.

Siendo Pakistán el responsable, ya sea de enviar las propuestas a los representantes de Estados Unidos e Irán, o directamente ser el territorio de la negociación.

No obstante, analistas han señalado que los intereses de Pakistán están lejos de ser altruistas, buscando una seguridad comercial, reputación internacional y reforzar su posición.

Es decir, buscan ganar poder político “suave”, ante una de las potencias de la región; al mismo tiempo que se consolidan como posible aliado de occidente.

Sin embargo, las negativas de ambas naciones en conflicto a ceder terreno, han complicado las negociaciones en más de una ocasión.