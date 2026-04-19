Pese a que no existe un acuerdo oficial de alto al fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán, las autoridades iraníes decidieron reabrir parcialmente su espacio aéreo este domingo 19 de abril de 2026.

La decisión ocurre mientras continúan los ataques de Israel en Líbano y Teherán mantiene firme su postura sobre su programa nuclear, toda vez que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, declaró que desarrollar energía nuclear es un “derecho” de Irán.

En paralelo, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que este lunes podrían reanudarse las negociaciones con el gobierno iraní.

Estrecho de Ormuz: Trump afirma que Irán prometió no cerrarlo “jamás” (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

¿Cuándo reabrirá Irán su espacio aéreo?

Irán reanudará los vuelos internacionales desde el aeropuerto de Mashhad, ubicado en el noreste del país, informó este domingo la autoridad de aviación civil, de acuerdo con medios locales.

“Se ha concedido el permiso para operar vuelos internacionales de pasajeros en el aeropuerto de Mashhad a partir de mañana”, señaló la televisión estatal, citando a la Organización de Aviación Civil iraní.

Con ello, las autoridades iraníes prevén reabrir parte de su espacio aéreo a partir del lunes 20 de abril.

Los aeropuertos del país permanecían cerrados desde el inicio del conflicto con Israel y Estados Unidos.

Trump dice que negociaciones con Irán seguirán en Pakistán

Donald Trump anunció este domingo que una delegación estadounidense viajará a Pakistán el lunes para retomar las negociaciones con Irán.

Al mismo tiempo, lanzó nuevas amenazas contra Teherán al advertir que destruiría infraestructura estratégica iraní si no prosperan las conversaciones.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump también acusó a Irán de violar el alto al fuego de dos semanas iniciado el 8 de abril, tras supuestos ataques registrados el sábado en el estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense afirmó que ofreció a Irán un “acuerdo razonable” y advirtió que, si lo rechazan, “Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes en Irán”.