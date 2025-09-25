Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump estaría trabajando en un proyecto de inteligencia artificial junto el exministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray.

De acuerdo con Forbes, la nueva compañía que lleva el nombre de Brain Co., reportó el miércoles 24 de septiembre una recaudación de 30 millones de dólares en su ronda de financiación de la Serie A.

Este proyecto de Jared Kushner se creó en 2024 y cuenta con 40 empleados; además, tiene una alianza estratégica con OpenAI para crear aplicaciones destinadas a sus clientes de empresas y gobiernos.

Luis Videgaray y Jared Kushner invierten juntos en empresa de IA (Michelle Rojas / SDPnoticias)

¿Quién es Jared Kushner?

Jared Kushner, nacido el 10 de enero de 1981 y originario de Livingston, Nueva Jersey, es un empresario inmobiliario y político estadounidense que ganó mayor notoriedad al casarse con la hija de Donald Trump.

De ascendencia judía, Jared Kushner es hijo del empresario inmobiliario estadounidense Charles Kushner.

En su carrera, adquirió en 2006 el diario The New York Observer y fundó la firma de inversión Affinity Partners.

La figura de Jared Kushner ganó notoriedad internacional desde 2017, cuando asumió como asesor senior de su suegro, el entonces candidato a presidente, Donald Trump.

¿Cuál es la edad de Jared Kushner?

Debido a que Jared Kushner nació el 10 de enero de 1981, en la actualidad tiene 44 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jared Kushner?

Jared Kushner está casado con Ivanka Trump, hija del Presidente de Estados Unidos de América electo por segunda ocasión, Donald Trump.

Ivanka Trump (Leah Millis / Reuters)

¿Jared Kushner tiene hijos?

Jared Kushner y su esposa Ivanka Trump tienen tres hijos:

Arabella Rose Kushner (2011)

Joseph Frederick Kushner (2013)

Theodore James Kushner (2016)

¿Qué estudios tiene Jared Kushner?

Jared Kushner estudió en la Universidad de Harvard, así como en la escuela de Derecho en la Universidad de Nueva York.

¿En qué ha trabajado Jared Kushner?

Jared Kushner se ha desempeñado en trabajos del sector público y privado, entre los que se destacó como Consejero superior del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Asimismo, se desempeñó como Director de la Oficina de Innovación Americana de 2017 a 2021. En cuanto a su actividad empresarial, se encuentra:

Bienes raíces en la empresa familiar Kushner Companies

Medios de comunicación con el diario The New York Observer en 2016

Formó parte de la plataforma Cadre

Fundó Affinity Partners (2021) tras dejar la Casa Blanca

En cuanto a su trabajo en gobierno y funciones públicas:

Negociador o mediador internacional en Medio Oriente

Participó en esfuerzos de paz entre Israel y Palestina

Reformas de justicia penal; por ejemplo colaboró en la Ley First Step

Respuesta al Covid-19, coordinando algunos esfuerzos

Luis Videgaray y Jared Kushner invierten juntos en empresa de inteligencia artificial

El yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, junto el exministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, invertirían juntos en una empresa de inteligencia artificial (IA) que llevará el nombre de Brain Co.

De acuerdo con un comunicado, este sistema busca hacerles frente a los contratiempos que genera la inteligencia artificial a empresas e industrias, mediante una variedad de industrias y una plataforma más accesible.

Se sabe que este proyecto de Luis Videgaray y Jared Kushner tiene 40 empleados y está respaldado por inversores multimillonarios como:

CEO y cofundador de Coinbase, Brian Armstrong

Cofundador y CEO de Stripe, Patrick Collison

Cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman

Presidente y CEO de Palo Alto Networks, Nikesh Arora