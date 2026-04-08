El Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, condenó los ataques masivos de Israel contra el Líbano, ocurridos el 8 de abril de 2026 pese al alto al fuego acordado con Irán.

“La magnitud de la matanza y la destrucción es sencillamente horrible”. Alto comisionado de la ONU

La ofensiva, que incluyó 100 bombardeos en apenas 10 minutos, dejó 254 muertos y más de mil heridos, según la Defensa Civil libanesa.

Türk calificó la acción como “inconcebible” y pidió a la comunidad internacional intervenir para detener la violencia.

Israel, por su parte, advirtió que continuará con más ataques en territorio libanés.

ONU condena ataques de Israel en Líbano pese al alto al fuego (ONU Noticias)

ONU rechaza ataques de Israel en Líbano; los califica de “inconcebibles” ante el alto al fuego en Irán

De acuerdo con la información, este miércoles 8 de abril Israel lanzó 100 ataques en distintos puntos del Líbano y habría dejado cientos de civiles heridos de gravedad, además de personas muertas.

Ante este hecho, la ONU condenó estos ataques de Israel en Líbano y calificó de “inconcebible” que se ejecute esto a pocas horas que se acordó un alto al fuego en Irán.

“Semejante carnicería, pocas horas después de acordarse un alto el fuego con Irán, resulta inconcebible y ejerce una enorme presión sobre una paz frágil”. Alto comisionado de la ONU

La Defensa Civil libanesa informó que hubo 254 muertos y mil 165 heridos en estos ataques; la ONU llama a la comunidad internacional a intervenir para “poner fin a esta pesadilla”.

Israel amenaza con más ataques contra el Líbano pese al alto al fuego

Israel calificó las acciones de este miércoles como “el mayor ataque coordinado en todo Líbano”, aclarando que el alto al fuego en Irán de dos semanas no incluye a esta región.

El ataque de Israel contra el Líbano se habría realizado en 10 minutos dejando cientos de víctimas mortales, sin embargo, el gobierno israelí adelantó que la ofensiva seguirá.