Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, advirtió que no va a ordenar que se retire el bloqueo a Irán mientras no se logre la firma de un acuerdo.

“Cuando se firme el acuerdo, el bloqueo termina. Tan pronto como se firme el acuerdo” Donald Trump

Así lo afirmó al ser cuestionado sobre la posibilidad de avanzar con el retiro de los bloqueos que ha desplegado en puertos de Irán, en medio del conflicto que se desató con Israel.

Incluso, pese a que no ofreció detalles sobre el estado de las negociaciones, Trump se mostró optimista con los avances que se han conseguido en busca de un acuerdo de paz.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Alex Brandon/AP / AP)

Donald Trump advierte que no levantará bloqueo a Irán hasta que se firme un acuerdo

El viernes 17 de abril, el presidente Donald Trump afirmó que a pesar de que llegar a un acuerdo con Irán no estaría lejano, el bloqueo en los puertos que ordenó van a seguir vigentes.

Sobre ello, el mandatario destacó que la reapertura del Estrecho de Ormuz y la tregua reciente son pasos positivos, pero insistió en que el bloqueo a Irán no se levantará sin el acuerdo firmado.

Asimismo, subrayó que las sanciones económicas y comerciales permanecerán activas, reiterando que las acciones se tratan de la principal herramienta para asegurar que el acuerdo se concrete pronto.

Durante su declaración, Trump señaló que la firma definitiva es indispensable, por lo que sin ese paso no habrá cambios en las acciones y las restricciones que siguen en curso.

¿Cuál es la postura de Irán?

Cabe destacar que previo a los dichos de Trump, medios locales consignaron que Irán consideraría la permanencia del bloqueo naval en sus puestos como una violación del alto el fuego vigente.

En dicha advertencia se incluyó la posibilidad de cerrar nuevamente el estrecho de Ormuz, lo que colocaría tensión sobre el tránsito internacional de petróleo y sobre las condiciones pactadas.

Estrecho de Ormuz (Michelle Rojas)

En especial porque el estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% del suministro mundial de crudo y cualquier bloqueo mantiene la atención de actores internacionales y regionales.

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial del gobierno iraní sobre este tema y la postura difundida se mantiene en el terreno de advertencias mientras continúa el alto el fuego.