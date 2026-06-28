El rescate de un niño entre escombros en Venezuela por el Ejército mexicano

Los rescatistas dej ejército mexicano, lograron rescatar con vida a un menor de 11 años tras los escombros de los terremotos en Venezuela.

Esto fue gracias a la rápida intervención de los soldados del ejército mexicano, quienes estabilizaron al menor de 11 años y lo trasladaron de inmediato para recibir atención médica.

La ayuda del ejército mexicano forma parte de la ayuda humanitaria enviada por el gobierno de México, trabajando incansablemente en La Guaira, Venezuela durante las primeras horas de este domingo 28 de junio.

¿En qué año vas? Los elementos del ejército mexicano durante el milagroso rescate de un niño de 11 años durante las primeras horas de este Domingo. 🇲🇽🇻🇪 pic.twitter.com/XZdgT9Hrn5 — Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) June 28, 2026

Solidaridad mexicana llega a Venezuela en medio de la tragedia tras terremotos

El video del rescate de un niño de 11 años en los escombros que dejaron los terremotos en Venezuela gracias a la intervención del ejército mexicano, fue compartido ampliamente en redes sociales.

Estas imágenes muestran el emotivo momento en que los uniformados mexicanos, con cascos que portan la bandera nacional de México, hablan con el niño para mantenerlo consciente: “¿En qué año vas?”.

Esta fue la pregunta de uno de los elementos del ejército mexicano mientras colocan al niño venezolano sobreviviente de los sismos en una camilla naranja, en medio de toneladas de escombros; el menor responde débilmente, pero con signos vitales estables tras más de tres días atrapado.

De acuerdo con los reportes, el niño ya se encuentra recibiendo atención médica especializada.

Mientras tanto, las labores de búsqueda continúan en Venezuela, con la esperanza de encontrar más sobrevivientes antes de que se cumpla el crítico plazo de las 72-96 horas. México sigue en primera línea de la ayuda internacional en Venezuela.

Los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 que azotaron Venezuela el 24 de junio dejaron un saldo trágico de más de 1,400 fallecidos, miles de heridos y decenas de miles de desaparecidos.

Ante la emergencia, México desplegó más de 250 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, junto con binomios caninos, equipo especializado y toneladas de ayuda humanitaria.

Este rescate del menor de 11 años gracias a elementos del ejército, se suma a otros operativos exitosos realizados por el contingente mexicano en la zona más afectada de Venezuela.

La solidaridad de México ha sido destacada por autoridades y ciudadanos venezolanos, reforzando los lazos entre ambos pueblos en uno de los momentos más difíciles para la nación sudamericana.