A cinco días del doble terremoto en Venezuela, que dejó más de 1,450 muertos, una réplica de 4.6 grados volvió a sembrar miedo en la población.

El movimiento telúrico ocurrió el 29 de junio de 2026, con epicentro a 29 kilómetros al norte de Caracas, muy cerca de La Guaira, la zona más devastada.

El sismo fue captado en vivo por el reportero Luis Carlos Vélez de N+ Univision, mientras ciudadanos desalojaban campamentos improvisados.

Aunque no hubo nuevos daños, expertos advierten que podrían registrarse más réplicas.

Captan en vivo réplica de 4.6 grados en Venezuela

Durante un reporte en vivo del reportero Luis Carlos Vélez de N+ Univision, se pudo ver el momento exacto en que sucedió la réplica de 4.6 grados de los terremotos en Venezuela.

Antes de conectarse con la señala de N+ Univision, el reportero advirtió del sismo de 4.6 en Venezuela, avisando tanto a sus colegas en estudio, como a sus compañeros a su alrededor.

Al mismo tiempo que pedía a todos estar en calma, esperando a que el evento pasara para no despertar el miedo, que aún está palpable en la población venezolana.

En las imágenes se puede ver igual como la gente sale de las tiendas del campamento improvisado que montaron ciudadanos, tras el derrumbe de varios edificios.

Afortunadamente no pasó a mayores y todo quedó en un susto, aunque se puede ver la preocupación tanto en el reportero, como en los ciudadanos.

Captan réplica de 4.6 en Venezuela (Tomada de Video)

Réplica de 4.6 en Venezuela tuvo epicentro a unos kilómetros de la zona devastada

De acuerdo con los reportes, esta réplica de 4.6 en Venezuela, tuvo un epicentro a 29 kilómetros al norte de Caracas; muy cerca de La Guaira.

De ahí que se resintiera la réplica de 4.6 en Venezuela, al momento de ser captada en vivo por el reportero de N+ Univision.

Hasta donde se ha mencionado, no hubo nuevos incidentes por esta réplica, siendo solo un momento de tensión entre los ciudadanos de la zona. Mismos que aún resienten los terremotos del 24 de junio.

Expertos señalan que podrían llegar más réplicas en los próximos días, aunque poco a poco irán bajando su intensidad. Aún así se pide estar alerta de cualquier movimiento.