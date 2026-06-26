El gobierno de Venezuela informó el nuevo saldo de la emergencia con corte a la noche del 25 de junio, al reportar que el saldo de víctimas por los terremotos sigue creciendo.

De acuerdo con los datos publicados por las agencias de noticias EFE, AP y AFP, las autoridades señalaron que los sismos de 7.2 y 7.5 han dejado 235 personas muertas.

En los informes que fueron proporcionados por la misma presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, también se indica que por los terremotos la cifra de heridos continúan aumentando.

Terremotos en Venezuela (AFP / AFP)

Sube saldo de víctimas mortales por terremotos en Venezuela

La emergencia en Venezuela debido a los terremotos que se registraron la tarde del miércoles 24 de junio de 2026 sigue, pues las autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate.

En medio de las acciones en la región central y costera del país, la presidente interina, Delcy Rodríguez, informó que hasta la noche del jueves 25 de junio, el saldo de víctimas mrtales se ubica en 235.

Es decir que en las últimas horas al cantidad de personas muertas subió en más de 70, pues en el informe oficial previo las autoridades señalaron que se tenían contabilizadas 164.

Terremotos en Venezuela (AFP / AFP)

Ante la emergencia por los terremotos de 7.2 y 7.5, la mandataria señaló que se espera la llegada de ayuda internacional, pues dijo que rescatistas de todo el mundo llegarán en las siguientes horas.

Cabe destacar que desde el gobierno de México ya confirmó el envío de apoyo a Venezuela, pues la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el traslado de un contingente de 250 militares de la Sedena.

Cifras de heridos por sismos en Venezuela a la alza

En el mismo reporte sobre la situación que priva en Venezuela luego de los terremotos del 24 de junio, el gobierno central señaló que la cantidad de personas heridas también sigue a la alza.

La información dada a conocer por las autoridades establece que la cantidad de heridos se disparó, pues pasó de 971 del reporte previo, a un total de 4 mil 300 hasta la noche del jueves.

En lo que respecta a las afectaciones provocadas en la infraestructura, Delcy Rodríguez indicó que entre los daños se tienen registros confirmados de derrumbes de edificios de servicio público.

Asimismo, dijo que hay datos sobre viviendas y otros recintos que se derrumbaron, situación por la que ordenó la desconexión del servicio de gas doméstico en varias regiones.