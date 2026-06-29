En una nueva actualización de la tragedia en Venezuela, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez confirmó la creciente cifra de muertes a 1,719 por los terremotos, hasta hoy lunes 29 de junio.
“La cantidad de personas que perdieron la vida asciende a 1.719”, indicó Jorge Rodríguez durante el balance dado a conocer con transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Mientras que en la cifra de personas heridas en la tragedia de Venezuela se tienen a 5 mil 34 heridos y 15 mil 866 damnificados.
Por ahora el gobierno de Venezuela no ha precisado una cifra de desaparecidos, tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de miércoles 24 de junio. Sin embargo, la Naciones Unidas estima hasta 50 mil personas desaparecidas.
855 edificios afectados por terremotos en Venezuela
Entre otros detalles que se precisaron, Jorge Rodríguez dijo que son 855 edificios los afectados por los terremotos, y de ellos 189 colapsaron totalmente.
Mientras que La Guaira es el estado más afectado por los terremotos en Venezuela, por lo que se han habilitado 15 “grandes refugios” y otros “menos grandes” en escuelas; así como se informó que el 90 % del sistema eléctrico ha sido restituido.
Por otra parte en la capital de Valenzuela, en la ciudad de Caracas se han establecido 50 campamentos “provisorios” por los terremotos.
609 réplicas por terremotos en Venezuela
Al respecto de las réplicas tras los dos terremotos que azotaron a Venezuela, el Servicio Geológico de Estados Unidos tiene un registro hasta ahora de 609, indicó Jorge Rodríguez.
Siendo la réplica más fuerte de este mismo lunes a las 07:01 hora local en Venezuela con una magnitud 4,6 sin ninguna afectación, aunque sí causado preocupación entre los habitantes.