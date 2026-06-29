En una nueva actualización de la tragedia en Venezuela, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez confirmó la creciente cifra de muertes a 1,719 por los terremotos, hasta hoy lunes 29 de junio.

“La cantidad de personas que perdieron la vida asciende a 1.719”, indicó Jorge Rodríguez durante el balance dado a conocer con transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Mientras que en la cifra de personas heridas en la tragedia de Venezuela se tienen a 5 mil 34 heridos y 15 mil 866 damnificados.

Por ahora el gobierno de Venezuela no ha precisado una cifra de desaparecidos, tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de miércoles 24 de junio. Sin embargo, la Naciones Unidas estima hasta 50 mil personas desaparecidas.

🇻🇪 Cifra de muertos tras terremotos en Venezuela se eleva a mil 719 personas.



Suman más de 5 mil heridos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. pic.twitter.com/1jNtF9eCJM — Azucena Uresti (@azucenau) June 29, 2026

855 edificios afectados por terremotos en Venezuela

Entre otros detalles que se precisaron, Jorge Rodríguez dijo que son 855 edificios los afectados por los terremotos, y de ellos 189 colapsaron totalmente.

Mientras que La Guaira es el estado más afectado por los terremotos en Venezuela, por lo que se han habilitado 15 “grandes refugios” y otros “menos grandes” en escuelas; así como se informó que el 90 % del sistema eléctrico ha sido restituido.

Por otra parte en la capital de Valenzuela, en la ciudad de Caracas se han establecido 50 campamentos “provisorios” por los terremotos.

La Guaira: restringen acceso para agilizar labores de rescate (Juan Pablo Arraez / AP Photo/Juan Pablo Arraez)

609 réplicas por terremotos en Venezuela

Al respecto de las réplicas tras los dos terremotos que azotaron a Venezuela, el Servicio Geológico de Estados Unidos tiene un registro hasta ahora de 609, indicó Jorge Rodríguez.

Siendo la réplica más fuerte de este mismo lunes a las 07:01 hora local en Venezuela con una magnitud 4,6 sin ninguna afectación, aunque sí causado preocupación entre los habitantes.