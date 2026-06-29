Myriam Urzúa recomendó a la ciudadanía tener lista “Mi Mochila de Vida” tras los devastadores sismos de Venezuela, destacando que esta puede ayudar a sobrevivir un mínimo de 48 horas en caso de un colapso.

En conferencia, la titular de la Secretaría de Protección Civil de la CDMX señaló que la Mochila de Vida debe estar compuesta de agua y medicamentos para dos días, así como un silbato de emergencia.

Asimismo, destacó la existencia de 152 cursos que Protección Civil ofrece para capacitar a la ciudadanía en caso de un sismo como los ocurridos en el país y más recientemente en Venezuela.

¿Qué debe llevar “Mi Mochila de Vida”?

En conferencia de prensa, en medio de la situación de emergencia por los sismos en Venezuela, Myriam Urzúa señaló que “Mi Mochila de Vida” debe contener lo siguiente:

Silbato: Es vital para poder pedir ayuda y avisar de la presencia de sobrevivientes

Agua: La suficiente para sobrevivir dos días

Medicamentos: Incluir suministros médicos básicos, específicamente una muestra para al menos dos días

Terremotos en Venezuela: confirman 1,450 muertos y más de 3 mil heridos (Matias Delacroix / AP Photo/Matias Delacroix)

Protección Civil ofrece 152 cursos para actuar en caso de sismo en la CDMX

En su mensaje, la secretaria destacó que la ciudad cuenta con 152 cursos gratuitos y libres sobre gestión de riesgos, los cuales han sido tomados por más de un millón y medio de personas.

A su vez, recordó que los ciudadanos deben complementar esta medida preventiva con el conocimiento de los puntos de reunión y la atención a los sistemas de alerta.

Por su parte, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció que próximamente se instalarán puntos de acopio para recaudar comida, agua y medicamentos de ayuda a Venezuela.