A cinco días de los fuertes sismos que azotaron Venezuela, rescatistas lograron hallar con vida a un niño de 12 años que se encontraba bajo los escombros.

De acuerdo con las imágenes difundidas por la agencia RT, fue un grupo de rescatistas originarios de República Dominicana quienes lograron ubicar al menor entre los escombros de una vivienda que colapsó por los sismos en Venezuela.

Rescatan a niño de 12 años con vida en Caraballeda, Venezuela tras sismos

El lunes 29 de junio de 2026, un grupo de rescatistas logró encontrar a un menor de 12 años en la zona de Caraballeda, Venezuela, una de las localidades más afectadas por el doble terremoto que sacudió al país.

El operativo, liderado por rescatistas de la República Dominicana, permitió rescatar al menor con vida quien permanecía atrapado.

Las imágenes grabadas durante la intervención muestran la complejidad de las tareas de salvamento que aún se desarrollan en el terreno.

La magnitud del desastre ha movilizado a diversos sectores, dado que la emergencia ha dejado daños severos en la infraestructura y la población civil.

Mientras los equipos de búsqueda trabajan contra reloj, la prioridad se centra en la atención de las víctimas y la gestión de refugios para los miles de ciudadanos que han perdido todas sus cosas.

La Guaira: restringen acceso para agilizar labores de rescate (Juan Pablo Arraez / AP Photo/Juan Pablo Arraez)

Más de 1700 muertos y 5 mil heridos tras sismos en Venezuela

Los datos oficiales actualizados revelan que el impacto sísmico en Venezuela, ha provocado la muerte de más de 1,700 ciudadanos y ha causado lesiones a más de 5,000 personas en distintos puntos del territorio.

Asimismo, la crisis habitacional se agrava con aproximadamente 15,900 familias damnificadas por el colapso total o parcial de sus hogares.

Las misiones internacionales continúan colaborando en una de las contingencias más graves registradas recientemente, manteniendo activa la esperanza de hallar a más sobrevivientes entre los escombros.