Dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio de 2026, provocando al menos 164 muertos y más de 970 heridos.

Ante la magnitud del desastre, expertos analizan las causas de estos movimientos telúricos, considerados entre los más intensos registrados en el país durante los últimos 100 años.

El Centro Helmholtz de Geociencias (GFZ), con sede en Potsdam, Alemania, institución especializada en el estudio de la Tierra sólida, profundizó sobre los fenómenos sísmicos que afectaron al territorio venezolano.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer sismo de magnitud 7.2 ocurrió a las 18:04 horas (tiempo local), con epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón, en el norte de Venezuela.

Minutos después se registró un segundo terremoto de magnitud 7.5, considerado el más potente que ha sacudido al país desde 1900, según datos del organismo estadounidense.

La intensidad de ambos movimientos fue percibida incluso en Colombia, de acuerdo con diversos reportes.

¿Por qué tembló tan fuerte en Venezuela?

Según explicó el medio alemán DW, que consultó a especialistas sobre los terremotos en Venezuela, estos sismos ocurrieron en una zona de falla tectónica donde convergen varias placas.

Principalmente interactúan la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana, las cuales se desplazan una contra la otra de forma constante, explicó el jefe de la sección de Física de Terremotos y Volcanes del GFZ a la Agencia de Prensa Alemana (DPA).

Este choque de placas genera actividad sísmica recurrente en la región, aunque en esta ocasión la liberación de energía fue excepcionalmente alta, dando lugar a terremotos de gran magnitud.

Los especialistas aún debaten si se trató de dos terremotos independientes ocurridos en rápida sucesión o de un único proceso tectónico asociado a una gran ruptura entre placas.

Por su parte, el Centro Helmholtz de Geociencias sostiene que sí ocurrieron dos sismos distintos, separados por aproximadamente 30 segundos.

Mientras el USGS reportó magnitudes de 7.2 y 7.5, los cálculos realizados por el instituto alemán estimaron magnitudes de 7.3 y 7.4.

Terremotos en Venezuela podrían ser los más fuertes en 100 años

Asimismo, el investigador del GFZ señaló que los terremotos registrados el 24 de junio podrían ser los más fuertes ocurridos en la región durante aproximadamente un siglo.

No obstante, recordó que históricamente se han documentado eventos sísmicos de igual o mayor magnitud, entre ellos:

El terremoto de 1812, con una magnitud estimada de 8.0, considerado el más fuerte registrado históricamente en la zona.

El terremoto de 1900, con una magnitud de 7.7 cerca de Caracas.

El terremoto de 1967, con una magnitud de 6.0 que afectó diversas áreas del país.

Los expertos coinciden en que los dos recientes terremotos en Venezuela figuran entre los eventos sísmicos más importantes de los últimos 100 años, mientras continúan las evaluaciones para determinar la magnitud total de los daños materiales y humanos.