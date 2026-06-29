Cruz Roja Mexicana realiza labores de rescate para ayudar a un hombre en Residencias Sol Marino Garden de Venezuela.

El hombre atrapado fue identificado como Hernán y se encuentra atrapado entre los escombros de una zona residencial.

Cruz Roja Mexicana trabaja para rescatar a un hombre atrapado en Venezuela

La Cruz Roja Mexicana en colaboración con la Cruz Roja Colombiana trabajan en conjunto para rescatar a un hombre atrapado en el estacionamiento de las Residencia Sol Marino Garden en Venezuela.

El hombre fue identificado como Hernán y se encuentra entre los escombros de la zona; el hombre ha estado bajo los escombros más de tres días.

La Cruz Roja Mexicana trabajó más de 10 horas para poder rescatar al hombre y aseguraron que harían su mayor esfuerzo para liberar a la víctima.

Después de intensas labores de búsqueda, el equipo especializado #USAR de Cruz Roja Mexicana nivel pesado, en coordinación @CruzRojaVe, @cruzrojacol, @CruzRojaCRC y cuerpos de emergencia, logró localizar con vida a una persona entre estructuras colapsadas. pic.twitter.com/62wYvvYQrc — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) June 29, 2026

En un video difundido en la cuenta de X de la Cruz Roja Mexicana muestra a los equipos de rescate trabajando, mientras Hernán sigue atrapado entre la estructura.

La Cruz Roja Mexicana se enfrentó al leve derrumbe de la estructura donde se encontraba Hernán, quien pidió agua.

La organización se apoya de binomios caninos para buscar a más sobrevivientes del terremoto que azotó a Venezuela el pasado 24 de junio.

25 expertos de la Cruz Rojas se suman al equipo de rescates en Venezuela

La Cruz Roja Mexicana y la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que el pasado sábado 27 de junio se unieron a las labores de rescate en Venezuela 25 expertos de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano de la Cruz Roja.

Los expertos partieron del aeropuerto de Toluca con herramientas hidráulicas de rescate, equipos de búsqueda tecnológica de corte y penetración.

Además, la Cruz Roja pidió a la población que apoye con donativos para ayudar a los afectados por el terremoto en Venezuela.