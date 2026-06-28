En un emotivo y doloroso post en Instagram, Héctor Bello compartió la muerte de Andrea, la madre de su hija, tras los terremotos en Venezuela, dejando un mensaje que ha roto corazones en redes sociales.

Héctor Bello, jugador del Marítimo de La Guaira, confirmó la noticia mediante un mensaje en redes sociales, donde expresó el profundo dolor que atraviesa tras quedarse solo al cuidado de su pequeña hija Alana dada la muerte de su esposa.

Andrea, esposa de Héctor Bello, murió protegiendo a su hija durante los sismos en Venezuela

La tragedia provocada por los terremotos en Venezuela sigue dejando historias que han estremecido al país y al mundo, pues entre las víctimas se encuentra Andrea, esposa del futbolista Héctor Bello, quien perdió la vida mientras protegía a su hija de apenas un año durante el colapso de una estructura en La Guaira.

“Hoy me dejas con mi princesa hermosa sólito con el corazón echo pedazos tratando de ser fuerte tratando de sostenerme por nuestra bebe después de todo lo que hiciste por ella no puedo defraudarte por que se que de algún lugar nos estará cuidado y protegiendo como siempre mami ” Héctor Bello

Héctor Bello dedica mensaje s su esposa Andrea, quien murió protegiendo a su hija en los sismos de Venezuela (@hectorbello_02 / Instagram )

De acuerdo con reportes de medios locales de Venezuela, Andrea utilizó su cuerpo para resguardar a la menor en medio del derrumbe provocado por los terremotos registrados el pasado 24 de junio; la niña sobrevivió con lesiones menores y permanece fuera de peligro.

Héctor Bello dedicó un mensaje a Andrea en una de sus publicaciones de Instagram, acompañada por fotografías familiares y mensajes de despedida hacia su esposa tras morir en los terremotos de Venezuela.

El caso se ha convertido en uno de los más conmovedores surgidos tras la emergencia nacional en Venezuela, mientras continúan las labores de rescate y atención a los damnificados.

De momento, miles de usuarios y fans han enviado muestras de apoyo al futbolista venezolano y han reconocido a Andrea como una madre que entregó su vida por proteger a su hija.