Eréndira Ibarra reveló que su familia está entre las víctimas de los sismos en Venezuela y pide apoyo para los afectados.

Venezuela vivió un momento complicado tras vivir dos terremotos el pasado 24 de junio, por lo que Eréndira Ibarra se une a los famosos que piden ayuda para el país.

Familia de Eréndira Ibarra están entre las víctimas del sismo en Venezuela

En entrevista con De Primera Mano, Eréndira Ibarra rompió en llanto al mencionar que su familia y la de su esposo son venezolanos.

“Ando con el corazón un poco roto por la situación en Venezuela. Mi familia es venezolana, mi esposo es venezolano, mi corazón está allá” Eréndira Ibarra

Eréndira Ibarra (@erendiritas / Instagram)

Eréndira Ibarra contó que un primo de su esposo murió junto a su familia durante el terremoto en Venezuela.

“Falleció el primo de mi esposo con todas su familia, entonces, en mi casa hay mucho dolor” Eréndira Ibarra

La actriz pidió concientizar sobre la situación que vive Venezuela, pues asegura que el desastre en este país es el equivalente a si se hubieran derrumbado 3 habitacionales de Tlatelolco.

“Deberíamos de dejar de politizar y simpatizar, porque nadie quiere que esto le suceda a nadie” Eréndira Ibarra

Eréndira Ibarra pidió reflexionar sobre la forma en que se construyen las urbes y acusa a Estados Unidos de no apoyarlos como se esperaba tras la detención de Nicolás Maduro.

Eréndira Ibarra pide apoyo para reconstruir Venezuela

Voluntarios siguen trabajando en las labores de rescate en Venezuela. Al respecto, Eréndira Ibarra habla de lo importante de apoyar en la fase de reconstrucción, la cual podría durar varios años.

Eréndira Ibarra pide a los mexicanos apoyar a los venezolanos, pues asegura que muchos de sus ciudadanos ayudaron en el sismo de 2017 en la CDMX.

Se estima que hay más de 1,700 muertos en Venezuela y diversos países han evitados equipos de rescate para ayudar a encontrar sobrevivientes.

Mientras tanto, México envió diversos equipos de rescate y se han abierto centros de acopio para enviar víveres a Venezuela.