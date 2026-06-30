La tragedia ocurrida en Venezuela el pasado 24 de junio de 2026, tras dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, suma ya 1,943 muertos y más de 10 mil heridos, según informó Jorge Rodríguez, presidente del parlamento venezolano.

“Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo a personas con vida bajo los escombros” Jorge Rodríguez, presidente del parlamento de Venezuela

En la zona de La Guaira, la más afectada, se han rescatado más de 6,400 personas, mientras que 855 edificios resultaron dañados, de los cuales 189 colapsaron totalmente.

Con apoyo de más de 3,300 rescatistas internacionales, continúa la búsqueda de sobrevivientes, incluyendo el rescate reciente de un bebé de 2 años.

Casi 2 mil muertos y más de 10 mil heridos dejó la tragedia en Venezuela del 24 de junio

Jorge Rodríguez, presidente del parlamento de Venezuela, señaló que hasta el momento se tiene confirmada la muerte de mil 943 personas por la tragedia en Venezuela del 24 de junio.

Asimismo, resaltó que se tienen confirmados 10 mil 571 heridos producto de los derrumbes ocurridos en diferentes zonas del país durante los sismos magnitud 7.2 y 7.5.

Durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, compartió que solo en la zona de La Guaira 6 mil 461 personas han sido rescatadas.

Jorge Rodríguez compartió que 855 edificios sufrieron daños en Venezuela, de los cuales 189 “colapsaron de forma total“.

Además, dijo, se estima que aproximadamente 30 mil personas, entre vacacionistas y residentes, se encontraban en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar, en La Guaira, lugar más afectado, durante los terremotos.

Por otra parte, recordó que más de 3 mil 300 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela apoyando en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros.

Rescatan a bebé con vida; hay más de 28 mil damnificados en Venezuela

Por otra parte, Jorge Rodríguez compartió que la madrugada de este martes 30 de junio se rescató a un bebé de 2 años con vida.

El rescate del menor ocurrió en la zona de La Guaira y se suma a los 6 mil 461 personas rescatadas desde el día en el que ocurrieron los dos terremotos magnitud 7.2 y 7.5 en la zona.

Asimismo, reveló que se tiene el registro de 28 mil 380 personas damnificadas, entre quienes reciben atención en hospitales o se encuentran en refugios y campamentos provisionales.

Además, resaltó que se logró salvar la vida de 19 mil 861 personas, contabilizando a aquellos rescatados con el apoyo de los equipos internacionales, así como aquellos que salieron por sus propios medios o con apoyo de sus familiares el día de la tragedia.