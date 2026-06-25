Venezuela habilitó una página para el apoyo ciudadano para la localización de desaparecidos tras los terremotos.

Desde la página desaparecidosterremotosvenezuela.com se puede realizar el reporte de algún familiar o amigo con el que se haya perdido contacto tras los dos sismos de 7.2 y 7.5 que se registraron el 24 de junio.

Página para encontrar desaparecidos ha localizado a más de 900 personas a salvo

Tras los terremotos que azotaron Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio, se activó una página de ayuda para encontrar a desaparecidos por las afectaciones, ya que varios edificios colapsaron.

Al corte de las 8:15 horas del 25 de junio se tiene registro de 23 mil 34 personas reportadas como desaparecidas de las cuales:

22 mil 100 siguen sin contacto

934 fueron localizadas a salvo

Página para buscar desaparecidos en Venezuela

De acuerdo con la información en la página, la plataforma busca que la ciudadanía reporte a familiares o amigos con los que no hayan tenido contacto.

Al mismo tiempo, la comunidad podrá compartir información si ha localizado a alguna de las personas reportadas para informar a la familia.

Cabe señalar que esta plataforma no está afiliada a una organización de gobierno o partido político, y es una iniciativa ciudadana para apoyar a los venezolanos en este momento de crisis tras los terremotos.

Así se puede registrar a los desaparecidos por los terremotos en Venezuela

La página desparecidosterremotovenezuela.com es una plataforma gratuita desde la que se puede registrar como desaparecido a un familiar y amigo para localizarlo tras los terremotos en Venezuela.

Para realizar el registro es necesario llenar un formulario en el que se piden los siguientes datos:

Nombre y apellido

Edad

Ubicación de última vista

Fecha de último contacto

Descripción y señas particulares

Nombre y correo electrónico o número de teléfono para contactar en caso de localizar al desaparecido

Asimismo, se pide colocar una fotografía de la persona desaparecido que se busca reportar como desaparecida para el apoyo a su localización.