La selección venezolana confirmó el fallecimiento de Yimvert Berroterán, futbolista de Universidad Central FC, quien permanecía desaparecido tras los terremotos que sacudieron Venezuela esta semana.

A través de un comunicado, La Vinotinto lamentó la muerte del mediocampista, considerado una de las principales promesas del futbol venezolano, y expresó condolencias a sus familiares, amigos y compañeros.

De acuerdo con reportes locales, Yimvert Berroterán permaneció atrapado entre los escombros durante más de 40 horas, hasta que equipos de rescate localizaron su cuerpo sin vida.

Comunicado de La Vinotinto por la muerte de Yimvert Berroterán (X | @SeleVinotinto)

La Vinotinto despide a una de las principales promesas del futbol venezolano

En su mensaje oficial, la federación destacó que Berroterán representó al país con orgullo, compromiso y entrega, dejando una huella entre quienes compartieron su desarrollo deportivo.

La publicación también envió condolencias a familiares, compañeros, cuerpo técnico y seres queridos, resaltando que su recuerdo permanecerá presente en la historia reciente de La Vinotinto.

Yimvert Berroterán (X | @SeleVinotinto)

El mediocampista figuraba entre siete futbolistas reportados como desaparecidos después de los terremotos que afectaron diversas zonas del país, especialmente el estado de La Guaira.

Las primeras versiones señalaron que el jugador quedó atrapado bajo los escombros, mientras rescatistas mantenían labores ininterrumpidas para localizar sobrevivientes en las áreas afectadas.

Berroterán era considerado uno de los proyectos con mayor proyección de la selección venezolana, tras destacar en distintas categorías juveniles durante los últimos años.

Con la Selección Sub-17 de Venezuela, disputó 17 partidos oficiales y marcó tres goles, consolidándose como una pieza importante dentro del proceso formativo nacional.

También iniciaba su carrera profesional con Universidad Central FC, donde sumó tres encuentros y 32 minutos en la máxima categoría antes de la tragedia.