Este sábado 27 de junio se dio a conocer que la familia de Lucas Trejo fue hallada sin vida tras los terremotos en Venezuela.

La triste noticia fue confirmada tanto por Edson Tortolero, jugador venezolano que ayudó en las tareas de búsqueda, y el Club Deportivo La Guaria en un comunicado.

Manifestando su acompañamiento al defensor argentino Lucas Trejo en estos momentos tan complicados que vive.

“Desde el Deportivo La Guaria nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo, por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. Paz a sus almas y consuelo para Lucas y todos sus allegados.” Club Deportivo La Guaria

Hallan sin vida a la familia de Lucas Trejo tras terremotos en Venezuela

La esposa y dos hijos de Lucas Trejo fueron hallados sin vida después de 74 horas de intensa búsqueda; permanecían desaparecidos tras los terremotos ocurrido en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio.

Familia de Lucas Trejo es hallada sin vida tras los terremotos en Venezuela (@DvoLaGuaira)

Una de las zonas que más afectaciones tuvieron por los terremotos fue Playa Grande en el estado de La Guaira.

Ante tal situación Lucas Trejo pidió en redes ayuda para encontrar a sus seres queridos, quienes se estaban en un edificio de Playa Grande durante el derrumbe.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia, por favor, oren por ellos... Quiero creer que no estaban ahí”, escribió el futbolista argentino.

Lucas Trejo busca a su familia tras terremotos en Venezuela (@lucastrejo_lt / Instagram )

Reportes indican que Lucas Trejo estaba concentrado en Caracas para jugar la primera jornada de la Copa de Venezuela al momento que sucedieron los terremotos.

No obstante, al regresar a La Guaria encontró la residencia donde vivía totalmente colapsada, por lo que de inmediato se unió a las labores de búsqueda.

Las maniobras de rescate y remoción de escombros siguen en Playa Grande, tanto autoridades como equipos de emergencia evalúan los daños en la zona.