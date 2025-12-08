El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “muy productiva” la reunión que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, tras el sorteo del Mundial 2026 en Washington.

“Aquí nos reunimos con el primer ministro de Canadá, la presidenta de México y hablamos media hora… (una reunión) muy productiva; hablamos sobre todo de comercio” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

El presidente Donald Trump dio esas declaraciones en la alfombra roja del Premio Kennedy Center 2025 en las que dijo que parte de la conversación entre los tres mandatarios tras el sorteo del Mundial 2026 se dio en torno al tema de comercio.

Cabe recordar que solo hubo una reunión trilateral y no reuniones bilaterales, en la que los tres mandatarios hablaron tras el sorteo del Mundial 2026.

Trump, Sheinbaum y Carney acuerdan mantener diálogo trilateral sobre comercio

Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que habían hablado de la oportunidad que representa la Copa Mundial 2026 para los tres países y que había sido invitada por Donald Trump para volver a Washington.

Desde ese primer momento dijo que acordaron mantener la relación trilateral en temas comerciales.

¿Seguirá el T-MEC?

En diferentes entrevistas Trump y Sheinbaum confirmaron que la reunión giró en torno al tema económico a pesar de que dos días antes el presidente de Estados Unidos señaló que se debería dejar expirar el actual Tratado México, estados Unidos, Canadá (T-MEC).

También en otros momentos, el presidente Donald Trump ha abierto la posibilidad de hacer dos acuerdos bilaterales diferenciados.

En las fotos publicadas se vio sonrientes a los tres mandatarios y dijo Claudia Sheibaum que acordaron seguir trabajando con sus equipos.