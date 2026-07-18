La Ciudad de México (CDMX) será escenario el martes 21 de julio de 2026 de una tercera ronda de negociaciones del T-MEC entre representantes de México y Estados Unidos.

El mensaje difundido por la Oficina de Comercio de Estados Unidos confirmó que los equipos negociadores se reunirán durante tres días para avanzar en las discusiones sobre cuestiones relacionadas a:

Acero

Aluminio

Automóviles

Seguridad económica

Mano de obra

Agricultura

Servicios de pago electrónico

Industria Automotriz (Internet)

Estados Unidos reconoce áreas de mejora en el T-MEC

De cara a la reunión prevista entre ambos países, el gobierno de Estados Unidos indicó que algunas áreas de mejora con México en relación con el T-MEC.

Estas están enfocadas en seguridad económica, propiedad intelectual, aduanas y comercio internacional:

Seguridad económica: En julio de 2026, México anunció una nueva medida que regula la exportación de artículos de doble uso, alineándose de forma más estrecha con los controles de exportación de México y Estados Unidos

Propiedad intelectual (PI): México ha tomado medidas importantes para atender preocupaciones en materia de PI farmacéutica, aplicación penal y administrativa, control fronterizo y combate a la piratería en línea

Facilitación de Aduanas y Comercio: En mayo de 2026, México actualizó su sistema de ventanilla única e implementó un nuevo marco para agilizar las operaciones comerciales transfronterizas. En julio de 2026, puso en marcha su programa de agencias de corredores aduaneros en los puertos del país

Medio ambiente: México está implementando acciones para frenar la exportación de aguacates cultivados en tierras deforestadas de manera ilegal, y trabaja en controlar de forma más efectiva el vertido de aguas residuales industriales hacia el suroeste de Estados Unidos

Equipos de telecomunicaciones: México implementó cambios para simplificar los requisitos de prueba, lo que facilita la exportación de equipos de telecomunicaciones de Estados Unidos hacia México.

Por su parte, el embajador Jamieson Greer afirmó que espera mantener el mismo ritmo de progreso con México para garantizar que la relación comercial bilateral beneficie a fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores , etc.