Claudia Sheinbaum celebró el cierre del Mundial 2026 y afirmó que México, Estados Unidos y Canadá demostraron que el trabajo conjunto permite concretar grandes proyectos internacionales.

A través de un mensaje publicado en X, la presidenta aseguró que la Copa Mundial de Futbol 2026 representó una celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos mediante el deporte.

La mandataria también felicitó a la afición mexicana por convertir a México en una de las sedes del torneo y reconoció el desempeño de la Selección Nacional, además de felicitar a España por conquistar el campeonato.

Claudia Sheinbaum celebra cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá

Claudia Sheinbaum celebró la cooperación del bloque entre México, Estados Unidos y Canadá en el Mundial 2026.

De acuerdo con la presidenta, con este evento deportivo se demostró que los 3 países demostraron que “cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos”.

"Los tres países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo" Claudia Sheinbaum

Terminó la Copa Mundial de Fútbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones.



Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra… pic.twitter.com/RS6hEJ0rDI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

Claudia Sheinbaum participó en la premiación oficial encabezada por la FIFA

Como representante de uno de los países anfitriones, Sheinbaum asistió a la ceremonia oficial de premiación organizada por la FIFA tras concluir la final del torneo.

Durante el protocolo, entregó el Balón de Oro al mediocampista español Rodri, distinguido como el mejor futbolista de la Copa Mundial 2026.

Sheinbaum entregó el Balón de Oro del Mundial 2026 a Rodri Hernández (Jacquelyn Martin / AP Photo/Jacquelyn Martin)

También saludó al guardameta Unai Simón, quien recibió el Guante de Oro después de ser reconocido como el mejor portero del campeonato.

Posteriormente, acompañó a las autoridades presentes durante la entrega de medallas a las selecciones de España y Argentina, protagonistas de la gran final.

La ceremonia reunió a representantes de México, Estados Unidos y Canadá, así como a directivos de la FIFA y diversos líderes internacionales.

La presidenta destacó que la organización conjunta del torneo dejó un legado de cooperación, amistad y esperanza entre los tres países sede del campeonato.

Con el acto protocolario concluyó oficialmente la primera Copa Mundial organizada de manera conjunta por tres naciones en la historia del futbol.