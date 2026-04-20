Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, lamentó la muerte de dos miembros de su personal y de dos más de la Fiscalía de Chihuahua, entre ellos el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes.

“Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente” Ronald Johnson. Embajador de Estados Unidos en México

El embajador de Estados Unidos en México dijo que reconoce su dedicación en el combate a las drogas, ya que se reportó que volvían de un operativo de desmantelamiento de narcolaboratorios, realizados los días 17 y 18 de abril.

Tras el accidente en una barranca de Guachochi, Chihuahua, el 19 de abril, envió sus oraciones a los fallecidos y sus familiares.

Ronald Johnson: Muerte de agentes refuerza determinación de trabajar por la seguridad

Ronald Johnson dijo que este es el recordatorio de los riesgos que enfrentan tanto funcionarios mexicanos como estadounidenses en el combate a las drogas “uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo”.

Y es que dijo que estas actividades protegen a las comunidades y a la vez fortalecen la determinación de continuar con la misión en seguridad y justicia.

El embajador no mencionó si el accidente tuvo que ver directamete con una posible respuesta del crimen organizado contra los agentes.

¿Quiénes son los estadounidenses que murieron en Guachochi tras operativo contra narcolaboratorios?

La identidad de los dos agentes de Estados Unidos no se dio a conocer, solo la de los funcionarios mexicanos:

Pedro Román Oseguera Cervantes, director de AEI de la Fiscalía de Chihuahua

Manuel Genaro Méndez, agente de la AEI de Chihuahua

Maru Campus, gobernadora de Chihuahua, también lamentó la muerte de los dos funcionarios mexicanos mientras realizaban labores por la paz y seguridad.

César Jáuregui, fiscal de Chihuahua, agradeció la entrega y compromiso en los trabajos seguridad.