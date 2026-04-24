Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca y parte importante del gabinete del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump se ha despedido de su puesto de prensa.

Despedida de Karoline Leavitt con reporteros en la Casa Blanca que se da por una muy importante razón, la llegada de su segundo bebé, y del que se sabe será una niña.

“Es probable que esta sea mi última rueda de prensa en algún tiempo… Como pueden ver, estoy a punto de tener un bebé en cualquier momento, así que los veré a todos muy pronto.” Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca

Sin embargo, la despedida de Karoline Leavitt de la oficina de prensa de Trump por la llegada de su segundo bebé será provisional, pues estará de regreso tras su licencia de maternidad.

JUST IN: Karoline Leavitt speaks to the press for what is likely the last time before she has her second baby:



“This will likely be my last gaggle for some time.”



“As you can see, I’m about ready to have a baby any minute, so I’ll see you guys very soon.”



“I know all of you… pic.twitter.com/I15NIQafWI — Fox News (@FoxNews) April 24, 2026

¿Quién sustituirá a Karoline Leavitt? No habrá nuevo titular en la secretaría de prensa de la Casa Blanca

Ante la salida de Karoline Leavitt de la secretaría de prensa de la Casa Blanca, se ha precisado que no habrá nuevo titular, pues esta despedida solo será temporal.

A lo que la propia Karoline Leavitt dijo a la prensa que se quedarán en buenas manos de su equipo para cualquier información del presidente Trump y su gobierno.

“Sé que estarán en muy buenas manos con mi equipo aquí en la Casa Blanca y, por supuesto, todos ustedes tienen el número del presidente, así que no faltarán comunicados ni información desde este edificio mientras estoy fuera. Espero verlos a todos de nuevo muy pronto”. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca

Por lo que ante la ausencia de Karoline Leavitt, al frente quedará bajo la coordinación del director de comunicaciones, Steven Cheung y su equipo.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de Estados Unidos (Andrew Harnik / Getty Images via AFP / Getty Images via AFP)

¿Cuándo regresará Karoline Leavitt a la prensa de la Casa Blanca?

Por ahora se desconoce cuándo será que Karoline Leavitt regrese a su puesto como titular de prensa de la Casa Blanca.

Sin embargo, se sabe que Karoline Leavitt tras dar a luz a su bebé, tomará su licencia de maternidad, misma que en Estados Unidos se contempla de 12 semanas.