Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico (AmSoc), pidió que México aproveche la colaboración de agentes estadounidenses en territorio nacional, al asegurar que cuando ha existido presencia física los delitos han disminuido.

“Nuestro sentir es que todo lo que coadyuve a tener mejores condiciones de seguridad se deben de dar y si Estados Unidos está dispuesto a poner en riesgo a personal de ley y orden para coadyuvar en crear mejores condiciones de seguridad, Mexico lo debe aprovechar al máximo… (para) poder resolver los pendientes que hoy existen y la gran deuda que se le tiene a la sociedad mexicana…” Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico

Sus declaraciones se dieron tras la muerte de dos agentes de Estados Unidos y dos mexicanos en un operativo en Chihuahua, hecho que generó cuestionamientos sobre posibles violaciones a la Constitución.

Rubin subrayó que la seguridad es un tema de interés compartido y la cooperación bilateral debe expandirse más allá de los gobiernos.

Larry Rubin: delitos han bajado en México cuando hay colaboración con Estados Unidos

El presidente de la AmSoc dijo que México debería aprovechar que Estados Unidos está dispuesto a arriesgar la vida de agentes para generar mejores condiciones de seguridad.

Y es que dijo es un tema que sigue pendiente desde hace décadas independientemente de los gobiernos de distintos partidos que han gobernado.

“¿Cómo? ese ya será el trabajo fino de los dos gobiernos… y entre más apoyo tenga de Estados Unidos tenga más exitosa será… hemos visto gobiernos pasados… de diferentes partidos políticos, el tema de seguridad sigue sin resolverse… el tema de seguridad lleva décadas sin una resolución adecuada… en los puntos donde se han bajado los indices delictivos han sido cuando ha habido mayor colaboración con Estados Unidos” Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico

México debe aprovechar ayuda de agentes de Estados Unidos, piden empresarios de la AmSoc (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Muerte de agentes de Estados Unidos en Chihuahua genera cuestionamientos sobre su presencia en México

Los comentarios de Larry Rubin se desprenden de la noticia del domingo 19 de abril cuando se dio a conocer la muerte de cuatro agentes en Guachochi, Chihuahua, dos mexicanos y dos estadounidenses:

Richard Leiter Johnston III, estadounidense John Dudley Black, estadounidense Pedro Ramón Oseguera Cervantes, mexicano Manuel Genaro Méndez, mexicano

Los nombres de los mexicanos fueron confirmados al dar a conocer el accidente automovilístico tras un operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Chihuahua.

La Fiscalía de Chihuahua detalló que Oseguera era director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), mientras los nombres de los estadounidenses se dieron a conocer después de la entrega de cuerpos a familiares en Estados Unidos.

Medios estadounidenses publicaron que pertenecía a la Agencia Central Inteligencia (CIA), lo cual ha generado diversos cuestionamientos en México.