La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que el excontralmirante Fernando Farías Laguna no fue extraditado, ni deportado: Argentina lo expulsó por pruebas contundentes.

“A partir de la contundencia de las pruebas aportadas, las autoridades Argentina emitieron el acuerdo de expulsión de Fernando Farías Laguna” Ernestina Godoy, titular de la FGR

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, dio a conocer los detalles sobre el procedimiento de expulsión de Fernando Farías Laguna, relacionado con el robo y contrabando de combustible.

Al respecto, Ernestina Godoy declaró que tras la investigación derivada de una denuncia, se emitió la orden de aprehensión de Fernando “N”, que terminó con su detención el 23 de abril.

Fernando Farías Laguna no fue extraditado, ni deportado: Argentina lo expulsó, aclara FGR

En mensaje, Ernestina Godoy reveló que debido a las pruebas presentadas ante Argentina, las autoridades de dicho país emitieron el acuerdo de expulsión de Fernando Farías Laguna.

Por ello, representantes de la FGR viajaron a Argentina para trasladar a Fernando Farías Laguna, hecho que se concretó la tarde de este jueves 20 de agosto.

Ernestina Godoy también aclaró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó la orden de extradición de Fernando Farías Laguna el 21 de mayo del presente año.

Esto mediante solicitud de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, tras darse a conocer la detención del excontralmirante el 23 de abril, en Buenos Aires.

Sin embargo, Ernestina Godoy no dio mayores detalles sobre las pruebas presentadas a Argentina para que se concretara la expulsión de Fernando Farías Laguna.

FGR agradece a las autoridades de Argentina por participación en caso Fernando Farías Laguna

La titular de la FGR también agradeció a las autoridades de justicia y cancillería de Argentina, así como la colaboración de Estados Unidos, sin añadir detalles sobre este último.

Aseguró que la localización, detención y expulsión de Fernando Farías Laguna son resultado de coordinación e intercambio de investigación entre la FGR y las dependencias:

Al respecto, Ernestina Godoy aseguró que continuarán las investigaciones sobre la presunta red de huachicol fiscal, para evitar que los recursos de mexicanos terminen en actividades ilícitas.