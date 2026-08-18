La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el contraalmirante Fernando Farías Laguna aún no ha sido trasladado a México, pese a que fue detenido en Buenos Aires, Argentina.

“Le pedí a la Fiscalía que pudiera dar la información y a Relaciones Exteriores. Todavía no está en traslado pero todo parece indicar que sí va a haber un traslado. No sé si el día de hoy, mañana o pasado pero parece indicar que que sí y le pedí a la Fiscalía que pudiera informarlo y a Relaciones Exteriores que participa en este proceso” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia mañanera del martes 18 de agosto de 2026, Sheinbaum informó que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) proporcionar información sobre las gestiones para concretar el traslado de Fernando Farías Laguna a territorio mexicano.

Sheinbaum agregó que el traslado podría concretarse entre este martes 18 de agosto y los siguientes días, aunque aclaró que todavía no tenía confirmada la fecha exacta.

Sheinbaum pide a FGR y SRE informar sobre el traslado de Fernando Farías Laguna

Claudia Sheinbaum solicitó directamente a la FGR y la SRE que informen sobre el proceso relacionado con el eventual traslado de Fernando Farías Laguna a México.

La presidenta explicó que, aunque el excontraalmirante todavía no se encuentra en traslado, las dependencias mexicanas participan en las gestiones necesarias con el Gobierno de Argentina.

Fernando Farías Laguna fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina, luego de que las autoridades detectaran que portaba documentación falsa. El excontraalmirante permanecía prófugo desde noviembre de 2025.

Tras su detención, México solicitó formalmente a Argentina su extradición. Desde entonces, ambos países han llevado a cabo las gestiones correspondientes para determinar su situación jurídica y eventual traslado a territorio mexicano.

Fernando Farías Laguna permanece en prisión preventiva en Argentina

De acuerdo con declaraciones de su defensa a Azucena Uresti, en Radio Fórmula, Fernando Farías Laguna permanece en prisión preventiva con fines de extradición en un centro penitenciario federal de Buenos Aires.

El contraalmirante se encuentra sujeto a la jurisdicción de un juez federal argentino.

Según explicó su defensa, la audiencia preliminar del proceso de extradición está programada para finales de agosto.

En esa audiencia se establecerían las fechas para el desahogo de pruebas y, posteriormente, se determinaría la resolución correspondiente dentro del proceso.

Además del procedimiento de extradición, Fernando Farías Laguna enfrenta un proceso de expulsión del territorio argentino, relacionado con su ingreso al país con documentación falsa.

Este segundo procedimiento se encuentra suspendido debido a recursos legales pendientes.

Su defensa ha señalado que, mientras ambos procesos no concluyan, el traslado de Fernando Farías Laguna a México no sería viable en las próximas semanas.