La presidenta Claudia Sheinbaum criticó el doble discurso de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) hacia México y subrayó que la relación se rige por principios de soberanía y respeto mutuo.

“Unas veces dicen un tema y otras veces dicen otro tema” Claudia Sheinbaum

Durante la conferencia del Pueblo de este 19 de agosto, Claudia Sheinbaum admitió que inicialmente dudó en autorizar la participación de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, en una cumbre de la DEA realizada en Argentina.

Pero el Gabinete de Seguridad consideró fundamental la asistencia de Omar García Harfuch para exponer la estrategia nacional y combatir noticias falsas.

Claudia Sheinbaum celebra el éxito de Harfuch, pero señala doble discurso de la DEA

Claudia Sheinbaum calificó la postura de la DEA como un “doble discurso” debido a la contradicción entre el reconocimiento público que la agencia otorgó a Omar García Harfuch y los constantes señalamientos sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el narcotráfico.

En la conferencia del Pueblo, Sheinbaum expresó que a Omar García Harfuch “le fue muy bien” en su participación en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) realizada en Buenos Aires, Argentina.

Durante el foro, el director de la DEA, Terry Cole, calificó a Harfuch como un “socio de confianza” y un “buen amigo de Estados Unidos”.

Pese a celebrar el éxito de la presentación de Harfuch, Sheinbaum señaló una contradicción o “doble discurso” de la agencia estadounidense.

Cuestionó que, mientras elogian al secretario de Seguridad, la misma agencia mantiene periódicamente señalamientos sobre presuntos vínculos entre el narcotráfico y otros políticos o funcionarios mexicanos.

Claudia Sheinbaum señaló directamente que la agencia estadounidense “unas veces dice un tema y otras veces dice otro tema”. Afirmó que esta falta de claridad es lo que genera desconfianza en la relación bilateral.

Reveló que inicialmente ella había decidido que el secretario no asistiera al evento debido a los antecedentes de desconfianza con la DEA.

Sin embargo, puso la decisión a consideración del Gabinete de Seguridad, cuyos integrantes determinaron por unanimidad que era relevante su asistencia.

El objetivo principal fue que México presentara directamente su Estrategia Nacional de Seguridad y sus resultados (como la reducción de homicidios) ante representantes de más de 100 países para evitar la propagación de noticias falsas.

“Lo importante para nosotros en este evento es que el mundo entero conociera qué es lo que estamos haciendo en México, cómo lo estamos haciendo, cuál es nuestra relación con Estados Unidos y de respeto a la soberanía y los resultados. Y por lo que me informó, pues le fue muy bien en la presentación” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reitera coordinación en seguridad con el extranjero bajo esquema de cooperación sin subordinación

Claudia Sheinbaum recordó que el punto de quiebre y distanciamiento con la DEA fue la detención del general Salvador Cienfuegos en 2020.

La cual, según Sheinbaum, no tuvo sustento suficiente y fue un ejemplo de la “intromisión” que caracterizó a administraciones pasadas como la de Felipe Calderón.

Ante este escenario, Sheinbaum subrayó que cualquier cooperación en materia de seguridad debe realizarse bajo un esquema de “cooperación sin subordinación”.

Para ello, enfatizó que la relación con las agencias estadounidenses se rige ahora por cuatro principios fundamentales:

Defensa de la soberanía nacional e integridad territorial. Cooperación sin subordinación, manteniendo el intercambio de información sin quedar bajo órdenes extranjeras. Responsabilidad compartida y diferenciada en los problemas de seguridad que afectan a ambos países. Respeto y confianza mutua en los canales de comunicación institucional