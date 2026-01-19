Polymarket transforma temas de actualidad en probabilidades expresadas en precios, ofreciendo una forma alternativa de medir el sentimiento colectivo.

Fundada en 2020, Polymarket ha ganado relevancia a nivel global por combinar:

tecnología blockchain

Finanzas descentralizadas

análisis predictivo.

¿Cómo funciona Polymarket?

Polymarket opera mediante mercados de predicción binarios, es decir, preguntas que solo admiten dos respuestas posibles: “Sí” o “No”.

Cada una de estas respuestas se representa mediante participaciones que los usuarios pueden comprar o vender según su expectativa sobre el resultado.

Polymarket (Polymarket | Captura de pantalla)

La plataforma utiliza contratos inteligentes desplegados en blockchain para ejecutar las operaciones, gestionar la liquidez y resolver los mercados una vez que se conoce el resultado oficial del evento.

Lo anterior permite que el proceso sea automático y transparente, sin intermediarios tradicionales.

Para facilitar la compraventa, Polymarket emplea mecanismos de liquidez similares a los de los exchanges descentralizados.

Gracias a este modelo, los usuarios pueden entrar o salir de una posición incluso cuando no hay un gran volumen de participantes.

¿Cómo apostar en Polymarket?

Para participar en Polymarket, los usuarios deben contar con una billetera digital compatible y fondos en USDC, una stablecoin vinculada al dólar estadounidense.

También acepta tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, Moon Pay, Google Play y Robinhood.

La plataforma opera principalmente sobre la red Polygon, lo que permite transacciones rápidas y con comisiones reducidas.

Una vez dentro, el usuario puede explorar los distintos mercados disponibles, que abarcan temas como:

Elecciones

Indicadores económicos

Eventos deportivos

Tendencias culturales

Cada mercado muestra claramente la pregunta, las opciones disponibles y los precios actuales.

Polymarket (Polymarket | Captura de pantalla)

El proceso de apuesta consiste en elegir una de las dos opciones (“Sí” o “No”) y comprar participaciones al precio vigente.

Si la percepción del mercado cambia, el usuario puede vender sus participaciones antes de que el evento se resuelva, obteniendo una ganancia o pérdida según la evolución del precio.

Entre los puntos clave para apostar en Polymarket se encuentran:

Evaluar la información disponible y las probabilidades actuales

Considerar la liquidez del mercado

Tener en cuenta el horizonte temporal del evento

Gestionar el riesgo, ya que no todos los mercados tienen el mismo nivel de incertidumbre

¿Polymarket es seguro?

La seguridad de Polymarket se apoya en el uso de tecnología blockchain y contratos inteligentes, lo que reduce el riesgo de manipulación interna y permite auditar públicamente las transacciones.

Al no depender de un operador central para ejecutar pagos, el sistema es más transparente que las plataformas tradicionales.

No obstante, como cualquier plataforma basada en criptomonedas, Polymarket no está exenta de riesgos.

Los usuarios están expuestos a la volatilidad del mercado, a posibles errores en contratos inteligentes y a pérdidas derivadas de predicciones incorrectas.

Otro aspecto relevante es el marco regulatorio.

Polymarket ha enfrentado restricciones en algunos países y su disponibilidad puede variar según la jurisdicción del usuario. Por ello, es importante verificar si su uso es legal en cada región antes de participar.

En términos generales, Polymarket es considerada una plataforma funcional y técnicamente sólida, pero está dirigida a usuarios que comprenden los riesgos asociados a los mercados de predicción y al uso de activos digitales.

Informarse adecuadamente y apostar de manera responsable es clave para minimizar posibles inconvenientes.