Este martes, el presidente Donald Trump habló de la salida de Estados Unidos en la guerra contra Irán.

Según el mandatario republicano, dentro de dos o tres semanas será que se vea reflejada esta decisión en Medio Oriente.

“Es todo para nosotros”, afirmó Trump sin mencionar si Israel tomará acciones similares en los próximos días.

De cuerdo con el presidente, Estados Unidos no necesita de un acuerdo con Irán para retirarse del lugar.

Donald Trump afirma que Irán súplica por un acuerdo de paz (Michelle Rojas )

Trump está seguro de la apertura en el estrecho de Ormuz

Con anterioridad, el presidente Trump ya había afirmado que la guerra contra Irán no duraría “mucho más” tiempo, reiterando la forma en la que el territorio fue “golpeado” con “todo lo que tenían”.

En una entrevista telefónica a The New York Post sostuvo que lo único que resta por hacer en el territorio es acabar con lo que queda de la capacidad ofensiva iraní.

Por otra parte, Donald Trump también habló del bloqueo en el estrecho de Ormuz y de las posibles consecuencias en la zona por la salida de Estados Unidos.

Al respecto, el mandatario aseguró que el estrecho se ”abrirá" de manera automática y sin apoyo militar estadounidense.

Para esto se dio a entender que el petróleo y gas natural volverán a circular con normalidad.

Estrecho de Ormuz (Especial)

En su discurso desde la Casa Blanca, el presidente Trump tampoco dio detalles de cómo se irán desarrollando las acciones de salida.

Sin embargo, informó parte de las operaciones militares que continúan activas, entre ellas la destrucción de instalaciones de fabricación de misiles en Irán .

“Sí, y tenemos un país que no va a lanzarnos un arma nuclear”, finalizó Trump.