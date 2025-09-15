El pasado 14 de septiembre, sin miedo y con la mejor actitud, Yeri Mua arribó el escenario que se montó en el Parque Morelos como parte de la Feria de Tijuana.

Tal y como esperaban las autoridades, incluso la propia Yeri Mua, el evento se llevó a cabo sin contratiempos aún cuando momentos antes circuló un rumor en la red social X.

Se informó que dos hombres armados intentaron ingresar al evento que inició el 28 de agosto y concluirá el 28 de septiembre, lo que alertó a los asistentes.

Yeri Mua triunfa en Tijuana pese a amenazas y detención de hombres armados antes del concierto

Días atrás, fans de Lonche Huevito, le exigieron a Yeri Mua cancelar su show en la Feria de Tijuana o de lo contrario sería el último que ofrecería.

Amenaza que Yeri Cruz Varela, nombre real de Yeri Mua, decidió ignorar.

La también llamada ‘Bratz mexicana’, de 23 años, se presentó en la Feria de Tijuana, evento en el que compartió escenario con El Malilla, de 26 años.

Esto pese amenazas y la supuesta detención de dos hombres armados que intentaron ingresar al evento, la dupla musical triunfó.

Previo a subirse al escenario, dijo sentirse agradecida y emocionada, así como descartó estar temerosa por lo que pudiera pasar en Tijuana, ciudad del estado de Baja California.

“Yo me siento muy bendecida, muy emocionada y creanme que no me siento para nada asustada de nada de lo que vaya a pasar. Yo misma estoy manifestando que sea un show increíble” Yeri Mua

Asimismo compartió tener el corazón roto por lo que ha estado frecuentando al psicólogo. Por lo que su show sería como un deshago emocional.

Vía Facebook, la influencer y cantante veracruzana transmitió en vivo su presentación, la cual duró poco más de una hora.

Yeri Mua salió escoltada de su presentación en la Feria de Tijuana

Satisfecha con su show y agradecida con su público, con una gran sonrisa en la boca, Yeri Mua abandonó la Feria de Tijuana.

Para su tranquilidad y la de su familia, Yeri Mua salió en compañía de sus padres y de varios elementos de seguridad que la escoltaron hasta su hotel.

Una vez que ingresó a su habitación, la influencer publicó un video en TikTok para pedirle a sus fans que no se preocupen ya que Dios la acompaña.