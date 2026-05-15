Periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción fueron denunciados por uso de dron en propiedad privada, aclaran autoridades de Tecámac, Estado de México.

“Al operar un dron, habitantes de la zona los retuvieron; derivado de ello, se solicitó su puesta a disposición ante el Ministerio Público”. Gobierno de Tecámac

La respuesta del gobierno de Tecámac se da tras publicaciones en las que se denunciaba la retención de los periodistas Eduardo Buendía y Leonardo Núñez.

Derivado de los señalamientos de presunto abuso de autoridad contra la labor periodística, el gobierno de Tecámac reiteró su respeto a la libertad de expresión y el periodismo.

Gobierno de Tecámac aclara detención de periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción

Mediante un comunicado, el gobierno de Tecámac brindó información sobre la detención de los periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción, denunciados por invasión a propiedad privada.

Acorde con lo señalado, mientras ejercían su labor, Leonardo Núñez y Eduardo Buendía operaron un dron en una zona privada, lo que ocasionó la retención de parte de los vecinos de Tecámac.

Sin embargo, los periodistas habrían mantenido un “acalorado conflicto” con los vecinos de la zona, por lo que se solicitó que fueran puestos a disposición del Ministerio Público.

El gobierno de Tecámac aclara que en todo momento se salvaguardaron los derechos de los periodistas, quienes continuarían en la Fiscalía Regional del municipio.

Añaden que el actuar de la Guardia Civil se llevó a cabo en apego a la ley con el objetivo de salvaguardar la integridad física de todos los involucrados.

Además de garantizar el orden y la seguridad de Tecámac, por lo que refrendan su disposición a contribuir en cualquier investigación para esclarecer los hechos.

De momento, Eduardo Buendía no ha dado a conocer su versión; sin embargo, Leonardo Núñez confirmó que los habitantes de Tecámac cuestionaron su trabajo y los retuvieron.