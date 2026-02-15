El 14 de febrero, Yeri Mua -de 24 años de edad- se presentó en el Carnaval de Veracruz a tres años de que se convirtió en la reina del carnaval.

Yeri Mua fue headliner del evento al reggaetón mexa que el Carnaval de Veracruz hizo en la edición del 2026.

Yeri Mua volvió al Carnaval de Veracruz, ahora como cantante

En 2022, Yeri Mua fue nombrada reina del Carnaval de Veracruz con quien en ese momento era su novio, Brian Villegas ‘El Paponas’. Ahora, la exreina volvió a su tierra, pero como cantante.

Como parte de los conciertos realizados por el Carnaval de Veracruz 2026, Yeri Mua se convirtió en la headliner del 14 de febrero dedicado al reguetón mexicano.

Yeri Mua, cantante. (@yerimua)

Con un concierto de hora y media fue como Yeri Mua cerró el evento en la Macroplaza del Malecón, luego de que desde las seis de la tarde estuvieron:

DJ Neguzz

Kandy Flip

Nomada

El Bogueto

Dinastia

Noriega

Leinad

Jarocho Flow

El evento también contó con la participación de Adriano Zendejas, conocido en el mundo del stream como Maestro Shifu.

En imágenes desde las redes sociales oficiales del Carnaval de Veracruz, se mostró cómo la Macroplaza del Malecón se encontraba abarrotada para poder ver a Yeri Mua, quien volvió en su etapa como cantante de reguetón.

Yeri Mua califica su regreso al Carnaval de Veracruz como “el día más importante de mi vida”

Yeri Mua volvió al Carnaval de Veracruz luego de tres años de haberse convertido en reina, lo que aseguró que la tenía muy emocionada porque desde ese entonces no se había sentido tan feliz.

Luego de que la cantante terminó su primera canción, compartió que su asistencia al Carnaval de Veracruz era “el día más importante de mi vida”.