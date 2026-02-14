Casi no llega al Palacio de los Deportes, pues a Yeri Mua le poncharon las llantas en el Segundo Piso del Periférico pese a pagar su TAG.

Por lo que la cantante e influencer Yeri Mua denunció los hechos, por culpa de un conductor que evadió el pago de peaje.

“Se me poncharon las llantas en la subida del segundo piso, porque resulta que aquí los suichis de Ciudad de México pusieron una mamada que poncha llantas”. Yeri Mua

Según, lo contado por Yeri Mua los hechos sucedieron cuando el vehículo que iba delante del suyo no pagó la caseta activando el sistema que poncha llantas.

“El pendejo de delante de mí, pues hagan de cuenta que le poncharon las llantas porque no pagó el tag, y yo sí pagué el tag y a mí me poncharon las llantas también”. Yeri Mua

Asimismo, Yeri Mua se mostró apenada por el tráfico en la zona ocasionado por el incidente con su camioneta, lo que la hizo hasta buscar una combi que la llevara al Palacio de los Deportes, pues la veracruzana era una de las invitadas al concierto de El Malilla.

Ante el incidente, Yeri Mua exigió una compensación por la ponchadura de las llantas de su camioneta, incluso dijo que “si no llego al concierto de El Malilla en Palacio de los Deportes, pues también les pido que me repongan mi tiempo, cabrones ”.

Aunque le poncharon las llantas en el Segundo Piso pese a pagar su TAG, Yeri Mua sí logró llegar al Palacio de los Deportes como invitada especial del El Malilla.

Luego de que fuera la propia Yeri Mua quien compartió en sus redes sociales videos en los que compartió junto a El Malilla el escenario en el Palacio de los Deportes, por lo que pese al mal momento de la veracruzana no arruinó sus planes.