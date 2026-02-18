El pasado 14 de febrero, Yeri Mua -de 24 años de edad- se presentó en el Carnaval de Veracruz 2016 y fue duramente criticada.

La cantante respondió a sus detractores y explicó qué ocurrió en el Carnaval de Veracruz 2016.

Yeri Mua revela si en verdad fumó mariguana en el Carnaval de Veracruz 2026

Durante su presentación en el Carnaval de Veracruz 2026, Yeri Mua pidió “permiso” a la Marina Armada de México para fumar mariguana en el escenario.

“Le voy a pedir un favor a la Marina de Veracruz, con todo respeto, déjanos fumar mariguana”, dijo Yeri Mua en el escenario.

La cantante fue criticada por su petición e incluso hay quienes pedían que f uera multada por consumir esta droga.

Yeri Mua, cantante. (@yerimua)

Sin embargo, Yeri Mua ya explicó que realmente no fumó mariguana y el supuesto cigarro era de utilería.

“Cero, era utilería. Es la IA (inteligencia artificial) yo jamás fumé mariguana”, respondió Yeri Mua a quienes le cuestionaron su forma de actuar en el Carnaval de Veracruz.

Algunos de sus fans expresaron que es normal que Yeri Mua “fume mariguana” en el escenario, pero es parte del show y en realidad no consume esta droga solo es un video generado con IA, presuntamente.

Yeri Mua arremete contra las críticas machistas

Tras aclarar que realmente no fumó mariguana y que fuera censurada de la transmisión del gobierno de Veracruz, Yeri Mua cree que ha recibido críticas por cuestiones de género.

Yeri Mua asegura que otros artistas sí han fumado mariguana y no han sido tan señalados como ella.

“Si hubiera sido así ¿Y qué? (...) hay grandes artistas que se han presentado en escenarios y han fumado. Saben cuál es el problema, que no tengo verg... porque si tuviera verg...a todos les valdría" Yeri Mua

La cantante asegura que, si fuera hombre y fumara mariguana, no sería tan criticada: “La gente es bien mitotera”.

Yeri Mua aclaró que casi no consume mariguana, pues su agenda de trabajo no se lo permite, pero aclara que ella lo usa para uso recreativo y “legal”.