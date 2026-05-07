Una factura puso en aprietos a Hades Aguilar, Diputada local de Morena en Guanajuato.

El interés por su vida privada aumentó tras darse a conocer que la funcionaria utilizó recursos públicos para pagar una cirugía plástica.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre ella.

¿Quién es Hades Aguilar, Diputada local de Morena en Guanajuato?

Hades Berenice Aguilar Castillo es originaria de Guaymas, Sonora. Participó en actividades políticas dentro del estado antes de integrarse al Congreso de Guanajuato.

Es fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional.

Durante las elecciones de 2024, pese a no contar con una trayectoria política sólida en Guanajuato, ganó el distrito local XIV con cabecera en Salamanca al obtener más de 60 mil votos.

Actualmente funge como Diputada en la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato.

Hades Berenice Aguilar Castillo (@hadeaguilarcastillo / Instagram)

Su nombre hoy acapara titulares debido a que se filtró una factura emitida por Operadora Joya Guadalajara, que data del 17 de diciembre de 2024, por un monto total de 26 mil 286 pesos.

Cantidad que pagó la funcionaria por una cirugía estética.

De acuerdo con el documento, ingresó el 1 de noviembre de 2024, semanas después de iniciar formalmente la Legislatura del Congreso de Guanajuato.

¿Qué edad tiene Hades Aguilar, Diputada local de Morena en Guanajuato?

Hades Aguilar nació el 5 de enero de 1981 por lo que actualmente tiene 45 años de edad.

Hades Berenice Aguilar Castillo (@hadeaguilarcastillo / Instagram)

¿Quién es el esposo de Hades Aguilar, Diputada local de Morena en Guanajuato?

Se desconoce este dato sobre Hades Aguilar.

¿Qué signo zodiacal es Hades Aguilar, Diputada local de Morena en Guanajuato?

Hades Aguilar pertenece al signo zodiacal de capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Hades Aguilar, Diputada local de Morena en Guanajuato?

Se desconoce este dato sobre Hades Aguilar.

Hades Berenice Aguilar Castillo (@hadeaguilarcastillo / Instagram)

¿Qué estudió Hades Aguilar, Diputada local de Morena en Guanajuato?

De acuerdo con su perfil oficial del Congreso de Guanajuato, Hades Aguilar se encuentra cursando la Maestría en Administración Pública.

¿En qué ha trabajado Hades Aguilar, Diputada local de Morena en Guanajuato?

Hades Aguilar entre 2015 y 2018 trabajó como asesora política en el Congreso de Sonora.

entre 2015 y 2018 trabajó como asesora política en el Congreso de Sonora. Más tarde se integró a la estructura política de Morena, como Coordinadora Estatal de la Estructura de Trabajo Territorial.

Es una de las fundadoras del Movimiento de Regeneración Nacional.

En la actualidad se desempeña como Diputada en la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato.