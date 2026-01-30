El 24 de enero de 2026 se reportó la desaparición de 10 ingenieros, trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver, en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Tras hacerse público el caso por familiares y medios de comunicación, la empresa emitió un comunicado en el que confirmó la desaparición de sus trabajadores y actualizó la información relacionada con los hechos ocurridos en la zona donde opera el Proyecto Pánuco, dedicado a la extracción de plata.

Minera Vizsla Silver suspende actividades de manera temporal en Concordia

A través de un breve comunicado, Vizsla Silver informó la suspensión temporal de ciertas actividades en el Proyecto Pánuco, como medida preventiva tras la desaparición de los ingenieros.

“Se han suspendido temporalmente ciertas actividades en el sitio y sus alrededores”, señaló la minera, sin ofrecer mayores detalles sobre el alcance o duración de la medida.

De acuerdo con la información disponible, los ingenieros desaparecieron en el fraccionamiento La Clementina, en el municipio de Concordia, lugar que la empresa utilizaba como espacio de descanso para su personal operativo.

Autoridades federales buscan a los ingenieros desaparecidos

Los familiares fueron los primeros en denunciar la desaparición de los trabajadores, lo que activó operativos de búsqueda por parte de autoridades federales, estatales y locales, quienes continúan con las investigaciones en la región.

Vizsla Silver confirma colaboración con autoridades tras secuestro de ingenieros

La minera canadiense aseguró que mantiene comunicación constante con las autoridades locales, a través de sus equipos de gestión de crisis y respuesta en materia de seguridad.

Asimismo, indicó que el caso se encuentra bajo investigación, por lo que la información disponible es limitada, y reiteró que su prioridad es la seguridad y el bienestar de las personas involucradas.

Comunicado de Vizsla Silver donde suspende actividades de Proyecto Pánuco tras secuestro de ingenieros (Comunicado de Vizsla Silver)

Omar García Harfuch confirma presencia de Los Chapitos en la zona de la desaparición de los ingenieros

En tanto, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó durante la conferencia matutina del viernes 30 de enero la presencia de una célula criminal de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, en la zona donde ocurrió la desaparición de los ingenieros.

“No había habido una amenaza en los primeros reportes que tenemos, no había habido amenazas ni una afectación a los trabajadores de esta empresa. En esta área opera una célula de Los Chapitos (...) Tenemos identificado uno de los líderes que opera en la zona y también estamos en su búsqueda” Omar García Harfuch, titular de SSPC

El funcionario federal reveló además que ya fue identificado un presunto líder de dicha célula, quien es buscado por las autoridades por su posible relación con estos hechos delictivos, y adelantó que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre el caso.