El nombre de Gabriel Pérez, mejor conocido como “Harley King“, se volvió viral en redes sociales luego de que el influencer fuese detenido por golpear a su madre de 64 años.

Según informó el periodista Carlos Jiménez, agentes del Sector La Noria acudieron a un inmueble tras recibir una denuncia de violencia familiar contra una adulta mayor.

La víctima recibió atención médica en el lugar, mientras que “Harley King” quedó bajo custodia de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, donde continuará su proceso legal.

Golpeó a su madre: detienen a “Harley King” en Xochimilco (Especial)

¿Quién es Gabriel Pérez “Harley King”?

Gabriel Pérez, conocido en TikTok como “Harley King”, es un creador de contenido que se volvió viral por sus videos en la plataforma.

Su presencia en redes llamó la atención por su apariencia y pensamientos, aunque también ha generado polémica por conductas agresivas y de consumo de sustancias.

Su excéntrico estilo de vida lo llevó a acumular miles de seguidores y más de 134 mil likes en la plataforma de TikTok.

¿Cuántos años tiene Gabriel Pérez “Harley King”?

Aunque se sabe que Gabriel Pérez, conocido como “Harley King”, es un joven creador de contenido, su edad sigue siendo un misterio.

Golpeó a su madre: detienen a “Harley King” en Xochimilco (Michelle Rojas)

¿Quién es la pareja de Gabriel Pérez “Harley King”?

Hasta hace unas semanas, se conocía que “Harley King” mantenía una relación con una mujer identificada como Laura.

¿En qué trabajó Gabriel Pérez “Harley King”?

Gabriel Pérez “Harley King” realizaba trabajos ocasionales, por lo que no mantenía un trabajo formal.

Inclusive, parte de sus redes sociales se enfocaban en difundir ideologías antisistema.

¿Qué estudió Gabriel Pérez “Harley King”?

No se tiene información sobre el último grado de estudios de Gabriel Pérez “Harley King”.

Golpeó a su madre: detienen a “Harley King” en Xochimilco (Especial)

“Harley King” ya había sido detenido en 2022 por violencia familiar

Según reportes, no es la primera vez que detienen a “Harley King”, ya que en 2022 estuvo en prisión por violencia familiar, aunque posteriormente quedó en libertad.

De acuerdo con los vecinos, las discusiones y los gritos en la casa de la mujer de 64 años eran algo frecuente desde hace tiempo, por lo que no era raro oír hablar de conflictos en el vecindario.

Sin embargo, cuatro años después, “Harley King” volvió a ser detenido por el mismo delito, mientras que la víctima recibió atención médica tras la agresión.