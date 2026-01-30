El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló la presencia de una célula de Los Chapitos cerca de una minera ubicada en Concordia, Sinaloa, luego del reporte de la desaparición de ingenieros mineros.

“No había habido una amenaza en los primeros reportes que tenemos, no había habido amenazas ni una afectación a los trabajadores de esta empresa. En esta área opera una célula de Los Chapitos” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Durante su intervención, García Harfuch explicó que en los primeros reportes no existían antecedentes de amenazas ni contra la empresa minera ni contra sus ingenieros, pese a que la zona es operada por un grupo delictivo.

El funcionario realizó estas declaraciones durante la conferencia mañanera del pueblo, encabezada el viernes 30 de enero en Baja California, donde detalló los avances preliminares del caso.

De acuerdo con autoridades federales, la desaparición de los ingenieros de la minera canadiense Vizsla Silver ocurrió el pasado 24 de enero de 2026.

Desde entonces, los trabajadores desaparecidos son buscados por todas las fuerzas de seguridad federales y estatales.

Identifican a líder de célula de Los Chapitos tras desaparición de ingenieros mineros

Además de confirmar la presencia de esta célula del Cártel de Sinaloa en la zona minera de Concordia, García Harfuch informó que ya fue identificado uno de los líderes del grupo criminal que opera en esa región.

El secretario señaló que dicho objetivo ya es buscado por las autoridades federales, aunque evitó proporcionar mayores detalles para no afectar la investigación en curso.

“Tenemos identificado a uno de los líderes que opera en la zona y también estamos en su búsqueda” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Célula de Los Chapitos estaría relacionada con desaparición de ingenieros y ataque a diputados de MC

Aunque sin establecer una relación directa entre ambos hechos, García Harfuch confirmó la existencia de una célula de Los Chapitos tanto en la desaparición de los ingenieros mineros como en el reciente ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano (MC) en Culiacán.

Hasta el momento, se desconoce si se trata de la misma célula criminal involucrada en ambos hechos o si son grupos distintos que operan bajo la misma facción delictiva.

"Tenemos avances de la investigación, la estamos trabajando directamente con el Gabinete de Seguridad y las instituciones de seguridad. Fue una célula de Los Chapitos y vamos a dar a conocer avances pronto" Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Esta información contrasta con una de las primeras versiones sobre el móvil del ataque contra el diputado local Sergio Torres, también de MC, que lo vinculaba con la elección del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, como había reportado el diario Milenio.