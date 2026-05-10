Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, se pronunció tras la agresión física contra Delia Hernández, candidata a la diputación local por el Distrito 4 en Coahuila.

En su comunicado, Ariadna Montiel manifestó el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional a Delia Hernández condenando los hechos violentos, y exigiendo justicia a las autoridades de Coahuila.

Ariadna Montiel exige justicia y medidas de seguridad a Delia Hernández

A través de su cuenta de X, Ariadna Montiel instó a la Fiscalía del Estado de Coahuila, así como a las autoridades competentes, medidas de protección urgentes para Delia Hernández tras el intento de feminicidio.

Mensaje de Ariadna Montiel tras agresión a Delia Hernández (Especial)

Además, Ariadna Montiel demandó la captura inmediata del autor material de la agresión hacía Delia Hernández, señalado como un militante de la coalición PRI-UDC.

Con el fin de evitar que la impunidad de los hechos incentive nuevos actos de violencia durante el periodo electoral, además de que con dichas medidas se podrá salvaguardar la integridad de la candidata y sus colaboradores.

Durante el pasado 9 de mayo, Delia Hernández y su equipo de colaboradores sufrieron un ataque por parte de un grupo de personas que estaban armadas con bats y fierros, siendo señalada esta acción como una tentativa de feminicidio.

Delia Aurora Hernández, diputada de Morena en Coahuila (Especial)

Ariadna Montiel señala que Delia Hernández y Morena seguirán su campaña en Coahuila

Ariadna Montiel dejó claro que ni Morena ni Delia Hernández cederán ante las tácticas de intimidación de sus adversarios políticos, a pesar de la violencia de las mismas.

La estrategia del partido, de acuerdo con Ariadna Montiel, ante estos hechos consistirá en intensificar la movilización popular y continuar con los recorridos “casa por casa” en todo el distrito por parte de Delia Hernández.

Según la dirigencia nacional, esta apuesta por el contacto directo con la ciudadanía se debe a a que “es tiempo de que llegue la transformación” al estado de Coahuila, de cara a los comicios del próximo 7 de junio.

Esta será la respuesta ante los hechos de violencia, así como cualquier otro intento de frenar su avance en Coahuila.