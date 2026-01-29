La Fiscalía General del Estado de Sinaloa anunció cateos para intensificar la búsqueda de los ingenieros secuestrados en Concordia a cinco días de su desaparición.

El 23 de enero 2026 fueron vistos por última vez 10 ingenieros y trabajadores de la mina Vizsla Silver, en Concordia, tal como reportó la empresa al día siguiente; habrían sido secuestrados por hombres armados.

Fiscalía de Sinaloa intensifica búsqueda de 10 ingenieros secuestrados

Mediante un comunicado, la Fiscalía de Sinaloa dio a conocer que el 27 de enero se llevó a cabo un cateo para localizar a los ingenieros desaparecidos; sin embargo, no comunicaron sus resultados.

Junto a la Fiscalía de Sinaloa colabora la Comisión Estatal de Búsqueda, así como la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes llevan a cabo operativos de búsqueda y otras diligencias para localizar a los ingenieros.

Añade que ya hay una carpeta de investigación abierta por la desaparición de los 10 ingenieros con el delito de Desaparición Cometida por Particulares, en la que participan autoridades estatales y federales.

Ya que la Fiscalía de Sinaloa ha trabajado desde que la apoderada legal de la minera Vizsla Silver presentó la denuncia y se activaron los protocolos correspondientes.

Fiscalía de Sonora apoyará en la búsqueda de los ingenieros desaparecidos de Sinaloa

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, dio a conocer que está en comunicación con las autoridades de Sinaloa para la investigación de los ingenieros secuestrados.

Aclaró que si bien el caso está siendo atendido, la Fiscalía de Sonora se puso a disposición para dar con el paradero de los ingenieros desaparecidos; de los cuales, siete son de Hermosillo.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas también informó que tienen una denuncia por la desaparición de dos de los 10 ingenieros, originarios de dicha entidad.