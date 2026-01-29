En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, un integrante de la familia de los ingenieros secuestrados en una mina en Sinaloa detalló que ya existían antecedentes de amenazas contra al menos uno de ellos.

El 23 de enero, un grupo de 14 ingenieros que trabajaban para la minera canadiense Vizsla Silver fue secuestrado por un comando armado en el fraccionamiento La Clementina, ubicado en el municipio de Concordia, Sinaloa.

De acuerdo con los familiares, la denuncia por el secuestro no fue presentada por la empresa minera, sino que han sido ellos quienes se han movilizado y hecho públicas las exigencias para conocer el paradero de los ingenieros.

Ingeniero secuestrado en mina de Sinaloa fue amenazado en abril 2025

Una de las familiares explicó que uno de los ingenieros ya había tenido un encuentro previo con un grupo armado, el cual le advirtió que no permaneciera en la zona y se retirara.

Según su testimonio, esta amenaza ocurrió en abril de 2025, aunque no se dieron mayores detalles sobre el motivo ni sobre si el comando armado pertenecía a alguna organización criminal en específico.

“En las instalaciones de la mina sí había tenido un encuentro con ellos, pero fue de un día que le dijeron: ‘no andes en estos rumbos y regrésate’ (…) eso fue como en abril, más o menos” Familiar de uno de los ingenieros secuestrados en mina de Sinaloa

La familiar aseguró que estos hechos no fueron denunciados en su momento y que decidieron hacerlos públicos hasta ahora, mientras esperan obtener información sobre la situación de los ingenieros secuestrados.

🔴 “No sabemos por qué se los llevaron ni para qué ni qué vestimenta tenía cuando se los llevaron”, denuncia la esposa de uno de los trabajadores secuestrados en Sinaloa, vinculados al proyecto minero Pánuco de la empresa canadiense Vizsla Silver.



Relató que un grupo armado se… pic.twitter.com/q0yka3lUzy — Azucena Uresti (@azucenau) January 29, 2026

Se desconoce el móvil del secuestro de 14 ingenieros en Sinaloa

Hasta el momento, no se ha informado el motivo del secuestro de los 14 ingenieros que laboraban en la mina de Sinaloa. Los familiares señalaron que desconocen por completo por qué fueron privados de la libertad, así como otros detalles relevantes.

“No sabemos por qué se los llevaron, ni para qué, ni qué vestimenta tenían cuando se los llevaron” Familiar de uno de los ingenieros secuestrados en mina de Sinaloa

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa atrajo el caso; sin embargo, los familiares analizan la posibilidad de presentar denuncias también en Sonora, ya que algunos de los ingenieros son originarios de esa entidad.

Mientras tanto, autoridades estatales y federales iniciaron las primeras diligencias de ley para localizar a los ingenieros secuestrados en la mina de Sinaloa.