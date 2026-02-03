La Fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez, confirmó que hasta el 3 de febrero de 2026 se han recibido cinco denuncias formales por la desaparición de ingenieros de la mina Vizsla Silver.

“Tenemos cinco denuncias formalizadas, dos en el estado de Zacatecas, dos en el estado de Sonora y una en el estado de Guerrero” Fiscal de Sinaloa

Claudia Zulema Sánchez agregó que la Fiscalía de Sinaloa se encuentra en comunicación constante con las fiscalías de esos tres estados, al igual que con los familiares de los ingenieros desaparecidos.

Denuncian secuestro de 14 ingenieros en mina de Concordia (Especial)

Fiscalía de Sinaloa confirma hallazgo de objetos ligados a ingenieros desaparecidos de Vizsla Silver

Además de las denuncias formales en Zacatecas, Sonora y Guerrero, se informó sobre cinco cateos a inmuebles en Mazatlán y Concordia que podrían estar relacionados con la desaparición de los ingenieros de Vizsla Silver.

“Hasta este día se han realizado cinco cateos, son uno aquí en la ciudad de Mazatlán y cuatro en el municipio de Concordia, dos en la zona serrana y dos ahí en cabecera” Fiscal de Sinaloa

Asimismo, Claudia Zulema Sánchez confirmó que durante los cateos se localizaron tres teléfonos, una laptop y tarjetas de identificación de los ingenieros desaparecidos.

“Sí, se han localizado tarjetas de identificaciones, por eso tenemos la certeza de que son de las personas que están ahorita privadas de la libertad” dijo, señalando que aún se investigan las georreferencias de esos equipos.

Cuatro fichas de búsqueda han sido publicadas tras desaparición de ingenieros

La Fiscal de Sinaloa informó que, hasta el momento, se han recibido cuatro fichas de búsqueda correspondientes a los 10 ingenieros de Vizsla Silver reportados como desaparecidos.

Indicó que también tienen conocimiento de una ficha que se publicó en el estado de Chihuahua; no obstante, aún no está formalizada por medio de una denuncia de parte de familiares.

En tanto, la empresa Vizsla Silver todavía no ha presentado una denuncia por la desaparición de sus ingenieros, reportada desde el 23 de enero de 2026.