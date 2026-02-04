La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa confirmó la detención de una pareja durante un operativo realizado por la desaparición de ingenieros de una mina.

Fue el 24 de enero de 2026 cuando se reportó la desaparición de 10 ingenieros de la minera canadiense Vizsla Silver, en el municipio de Concordia, en Sinaloa.

Operativos por ingenieros desaparecidos deja primeras detenciones

La SSP de Sinaloa informó la implementación de los primeros operativos por la desaparición de ingenieros de una mina.

De acuerdo con las autoridades en una primera acción, realizada en el municipio de Concordia, se logró la detención de un hombre y una mujer, quienes fueron capturados cuando intentaron huir de las autoridades.

La dependencia de seguridad en Sinaloa detalló que a la pareja detenida se le decomisó:

1 fusil SCAR Multi-Caliber, calibre 7.62x51 mm

1 pistola Glock 22, calibre .40

2 cargadores calibre 7.62x51 mm

1 cargador calibre .40

40 cartuchos calibre 7.62x51 mm

15 cartuchos calibre .40

Por lo anterior fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinar su situación legal.