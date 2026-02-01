A través de una publicación en redes sociales, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció el despliegue de refuerzos para apoyar en la búsqueda de los ingenieros secuestrados.

Este refuerzo desplegado por Rubén Rocha Moya en Sinaloa incluirá a agentes de diversos organismos de seguridad, así como distintas divisiones de los mismos.

Serán más de mil efectivos los desplegados por Rocha Moya debido a ingenieros secuestrados

Rubén Rocha Moya señala que en total serán mil 190 efectivos los que se desplegarán a lo largo de Sinaloa, con el objetivo de buscar a los ingenieros desaparecidos en las minas del municipio de Concordia.

Refuerzos desplegados por Rubén Rocha Moya (Especial)

Serán 800 efectivos del Ejército, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional, 20 ministeriales, así como 3 helicópteros artillados y 2 aviones T6C-Texan, de acuerdo con Rubén Rocha Moya.

Estos refuerzos serán desplegados desde el 1 de febrero de 2026 por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el General Ricardo Trevilla, Secretario de Defensa Nacional.

Con esto se planea darle una mayor cobertura a la búsqueda de los ingenieros, además de estar prevenidos para cualquier eventualidad que surja del mismo operativo a lo largo de toda la entidad.

Denuncian secuestro de 14 ingenieros en mina de Concordia (Especial)

Ingenieros de mina del municipio de Concordia fueron secuestrados desde el 23 de enero

El despliegue de refuerzos anunciado por Rubén Rocha Moya se da luego de que se denunciara el secuestro de 14 ingenieros el pasado 23 de enero, en las minas ubicadas en el municipio de Concordia, Sinaloa.

De acuerdo con los reportes, un grupo armado irrumpió en el fraccionamiento La Clementina, donde fueron hospedados estos 14 ingenieros por parte de la empresa Vizsla Silver.

Hasta donde se ha señalado, fueron los familiares de los ingenieros quienes alertaron a las autoridades del suceso, pues la minera habría tratado de negociar con el grupo armado con tal de no afectar su valor en el mercado.

No obstante, los secuestradores no se han puesto en contacto ni con la empresa ni con familiares de los ingenieros secuestrados, por lo que la situación de los mismos es desconocida hasta el momento.