En las últimas horas, el nombre de Fabián Ricardo Gómez ha resonado en las noticias, pues fue designado como secretario de Seguridad en Colima por la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva. Continúa leyendo para conocer más acerca de Gómez Calcáneo.

¿Quién es Fabián Ricardo Gómez Calcáneo?

Fabián Gómez Calcáneo es un oficial de la Armada de México (Teniente de Navío) especializado en seguridad pública, inteligencia y estrategias policiales. Recientemente fue designado como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima.

Antes de asumir esta responsabilidad estatal, se desempeñó como Director de Seguridad Pública y Seguridad Vial del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde promovió estrategias policiales integrales y de coordinación con fuerzas federales y marinas.

¿Qué edad tiene Fabián Ricardo Gómez Calcáneo?

No hay información pública sobre la fecha de nacimiento de Fabián Ricardo Gómez, por lo que se desconoce cuál es su edad exacta; sin embargo, se conoce que nació un 11 de mayo.

¿Fabián Ricardo Gómez Calcáneo tiene esposa?

La vida de Fabián Ricardo Gómez Calcáneo se mantiene fuera de la vida pública, por lo que se desconoce cuál es su estado civil.

Sin embargo, en el 2024 se corrió el rumor de que mantenía una relación con la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

¿Qué signo zodiacal es Fabián Ricardo Gómez Calcáneo?

Al haber nacido el 11 de mayo, Fabián Ricardo Gómez es Tauro, signo que se caracteriza por ser tranquilo, estable y constante.

Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, secretario de Seguridad de Colima (X: @fabianrgomez)

¿Fabián Ricardo Gómez Calcáneo tiene hijos?

No existe información oficial sobre si Ricardo Gómez tiene hijos, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué estudió Fabián Ricardo Gómez Calcáneo?

De acuerdo con la información disponible, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo es abogado por la Universidad Univer y politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, cuenta con una maestría en Seguridad Pública por la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional de Colombia, un máster en Inteligencia con especialidad en Seguridad y Defensa por la Universidad Pegaso de Italia, y ha realizado estudios avanzados en derecho civil y seguridad pública, incluyendo un doctorado en esta área.

¿En qué ha trabajado Fabián Ricardo Gómez Calcáneo?

Fabián Ricardo Gómez Calcáneo se ha desempeñado en varios cargos a lo largo de su trayectoria, destacando: