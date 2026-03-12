El 11 de marzo autoridades estatales realizaron un operativo en la sierra de Chapayal, municipio de Ixhuatán, donde capturaron a cinco presuntos generadores de violencia ligados al CJNG.

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que el despliegue contó con apoyo aéreo de un helicóptero Black Hawk.

Durante la intervención fueron detenidos cinco hombres identificados como presuntos integrantes del grupo criminal; autoridades señalaron que uno difundía videos con amenazas contra instituciones estatales de seguridad:

Arik N, alias El Pequeño

Julio César N, alias El Moreno

Iván N, alias El Tetor

Alejandro N, alias El Barbas

Un sujeto apodado ‘El Manchado’

Operativo contra el CJNG en Chiapas deja cinco detenidos y armas aseguradas

De acuerdo con Aparicio Avendaño, los detenidos fueron localizados tras recorridos de vigilancia apoyados por aire, lo que permitió ubicar a los sospechosos.

Durante el operativo también aseguraron cinco armas largas, dieciséis chalecos tácticos y otros indicios que, según autoridades, eran utilizados por el grupo criminal ligado al CJNG.

Autoridades de Chiapas detuvieron a cinco presuntos miembros del CJNG (Facebook | Óscar Alberto Aparicio Avendaño)

Las investigaciones señalan que 'El Manchado‘ estaría relacionado con la difusión de videos donde se lanzaban amenazas contra autoridades estatales y mandos de seguridad.

Asimismo, indicaron que los detenidos podrían estar vinculados con hechos violentos posteriores al operativo realizado en Jalisco contra Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Entre esos hechos se investiga la muerte de una mujer registrada tras ese despliegue, caso que continúa bajo análisis de autoridades ministeriales estatales correspondientes.

Los cinco hombres fueron detenidos por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y portación de arma de fuego, informaron autoridades estatales tras operativo.