Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, dio a conocer la detención de tres personas frente a las costas de Colima en un operativo marítimo.

La personas detenidas en Colima por la FGR, transportaban varias toneladas de cocaína en un vehículo que fue catalogado como “semi sumergible”.

¿Quienes fueron los detenidos por la FGR en el operativo marítimo frente a Colima?

De acuerdo con Ulises Lara, los tres detenidos por la FGR en el operativo marítimo frente a Colima, responden a los siguientes nombres:

Manuel “N”

Richard “N”

Jorge “N”

Personas detenidas en operativo frente a Colima (FGR)

El operativo marítimo frente a Colima, en el que fueron detenidas estas tres personas fue realizado por la Secretaría de Marina, en conjunto con la FGR, asegurando las toneladas de cocaína.

Durante la incursión, no se tuvo ninguna baja ni daños a terceros, siendo una operación limpia por parte de las organizaciones de seguridad de México.

El “semi sumergible” fue interceptado a más de 250 millas náuticas de la costa de Colima, al sur - suroeste del puerto de Manzanillo.

Tras su detención, las tres personas fueron presentadas ante las autoridades respectivas, para la audiencias correspondiente en relación a la investigación en curso.

Los detenidos por la FGR frente a Colima fueron vinculados a proceso

A través del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, la FGR dio a conocer que los tres detenidos ya fueron vinculados a proceso.

Luego de su detención frente a Colima, la FGR aportó los datos para llevar a proceso a las tres personas de manera inmediata.

De acuerdo con la información relevada, se les vincula por el delito de contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína con la agravante de pandilla.

Es por ello que se les dictó prisión preventiva oficiosa a cumplir en el Centro de Reinserción Social de Manzanillo.

Así como dos meses como plazo para la investigación complementaria, para deslindar responsabilidades por su participación en el mencionado delito.