Elementos policiacos detuvieron en Colima a Luis David, alías “El Tijuas”, por su presunta responsabilidad en un triple homicidio, además de vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El Tijuas” contaba con una orden aprehensión vigente en el estado de Jalisco por el presunto asesinato de tres personas, por lo que, en colaboración con la policía de Colima, fue detenido.

Detienen en Colima a “El Tijuas” por presunto triple homicidio

Durante un operativo en la ciudad de Colima, elementos de la policía estatal capturaron a “El Tijuas”, de 28 años de edad, por su presunta responsabilidad en un triple homicidio en Jalisco.

Luis David, “El Tijuas”, fue detenido en posesión de sustancias ilícitas en la colonia Mirador de la Cumbre II y Colima lo entregó a autoridades de Jalisco para ser presentado ante un juez.

De acuerdo con la información, “El Tijuas” operaba una célula generadora en violencia en diversas comunidades de Colima, principalmente, en el municipio de Tecomán.

Además de su presencia delictiva en Colima y Jalisco, Luis David, “El Tijuas”, es señalado de pertenecer a una red dedicada al robo de vehículos en el estado de Michoacán.