La presidenta Claudia Sheinbaum sugirió a Saúl Monreal esperar 6 años para buscar la gubernatura de Zacatecas, tras lo cual el senador de Morena dijo que sí analizará la propuesta.

“Voy a valorarlo y por supuesto estoy valorando con mucha responsabilidad y mi presidenta tiene razón, voy analizarlo bien” Saúl Monreal

Saúl Monreal sí revisará la propuesta de Sheinbaum para esperar hasta el 2030

La polémica por las aspiraciones de Saúl Monreal de buscar la gubernatura de Zacatecas revivió, pues la presidenta Claudia Sheinbaum le propuso que espere hasta 2030 para competir por el cargo.

Ante ello, el senador integrante de la bancada de Morena garantizó que sí va a analizar la sugerencia y aseveró que ya valora de forma responsable el planteamiento que le hizo la presidenta.

Sin embargo, Saúl Monreal insistió en señalar que al menos en el campo jurídico él tiene la razón, pero admitió que en otros terrenos como el político se estaría exponiendo a un riesgo mayor.

"Yo espero que dios me ilumine para tomar la mejor decisión, ahorita jurídicamente me asiste la razón, pero a lo mejor políticamente no me asiste la razón" Saúl Monreal

Por el entredicho en el que se encuentra, Saúl Monreal indicó que lo que espera es una iluminación divina que lo lleve a tomar la mejor decisión de cara a sus aspiraciones por el gobierno de Zacatecas.

Al ahondar en el tema de los riesgos políticos, el senador dijo estar de acuerdo con lo que ha expresado su hermano Ricardo Monreal, pues sentenció que podría estar cometiendo un “suicidio político”.

🔴 Saúl Monreal, senador de Morena, afirmó que espera que “Dios lo ilumine” para definir su futuro político, ante la imposibilidad de contender por la gubernatura de Zacatecas en 2027 debido a las reglas internas contra el nepotismo, ya que su hermano David Monreal gobierna… pic.twitter.com/XW0ZX4Y69D — Azucena Uresti (@azucenau) February 11, 2026

Saúl Monreal pide que dirigencia de Morena actúe con sensibilidad

Luego de garantizar que sí analiza la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para gobernar Zacatecas hasta el 2030, Saúl Monreal habló sobre lo que ha pasado dentro de Morena.

Cuestionado sobre si ha habido algún acercamiento con la dirigencia de Morena para revisar el tema, Saúl Monreal señaló que al menos hasta el 11 de febrero no se ha realizado ningún tipo de reunión.

Por ello, el integrante de la dinastía Monreal se limitó a pedirles a las dirigencias tanto nacional como estatal del partido, a que actúen con sensibilidad en su caso.

“No he tenido algún acercamiento, yo deseo que las dirigencias tanto nacional como estatal, apelo a la sensibilidad" Saúl Monreal

Así lo planteó luego de que dijo que su única petición es que se le tome en cuenta para las encuestas internas con las que se definirá al candidato de Morena para la gubernatura de Zacatecas.

Más aun cuando declaró que es injusto que por el simple hecho de ser de la familia Monreal, se le esté cerrando la puerta cuando consideró que su caso no incurre en un acto de nepotismo.